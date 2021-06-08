Акан Сатаев представил трейлер к художественному фильму про Серика Сапиева

Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев представил трейлер к художественному фильму "Боксер", сообщают Vesti.kz.

События в фильме, премьера которого ожидается в ближайшем будущем, основана на реальных событиях и рассказывает об истории Серика Сапиева - двукратного чемпиона мира и обладателя олимпийского "золота". Исполнителем главной роли стал дебютант в мире кино Смадияр Сабыров.

Напомним, что ОИ-2012 Сапиев завершил карьеру боксера. Сегодня ему 37 лет, он является председателем комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

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