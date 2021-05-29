AIBA восхитилась нокдауном от капитана сборной Казахстана на пути в финал ЧА по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев вышел в финал чемпионата Азии, проходящего в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории свыше 91 килограмма Кункабаев победил иранца Пуриа Амири (5:0). Причем во втором раунде казахстанец отправил оппонента в нокдаун, чем вызвал восхищение у AIBA.

"Камшыбек Кункабаев потряс своего оппонента двумя мощными ударами", - говорится в посте организации в Instagram.

Добавим, что соперником Кункабаева в финале будет чемпион мира-2019 из Узбекистана Баходир Джалолов. Боксеры встречались шесть раз, в личном противостоянии у них ничья 3-3.

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