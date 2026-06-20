8 боёв Казахстана и дуэль с Узбекистаном: прямая трансляция полуфиналов Кубка мира по боксу

Сегодня, 19 июня, на проходящем в китайском Гуйяне втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing состоятся поединки 1/2 финала, передают Vesti.kz.
В шестой соревновательный день на ринг выйдут восемь представителей сборной Казахстана. Напомним, выход в полуфинал гарантировал боксёрам как минимум бронзовые медали.Утренняя сессия (9:00)
2-я пара, 54 кг, полуфинал. Ринг Б
Назым Кызайбай - Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)
3-я пара, 60 кг, полуфинал. Ринг Б
Виктория Графеева - Ситора Турдибекова (Узбекистан)
6-я пара, 70 кг, полуфинал. Ринг А
Абылайхан Жусупов - Зияд Ишаиш (Иордания, чемпион Азии-2026)
7-я пара, 80 кг, полуфинал. Ринг Б
Валерия Аксенова - Давина Мишель (Франция)
8-я пара, 80+ кг, полуфинал. Ринг А
Дина Исламбекова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)Дневная сессия (15:30)
1-я пара, 50 кг, полуфинал. Ринг А
Санжар Ташкенбай - Мартин Молина Сальвадор (Испания)
6-я пара, 65 кг, полуфинал. Ринг А
Аида Абикеева - Беатриз Феррейра (Бразилия)
10-я пара, 90+ кг, полуфинал. Ринг А
Айбек Оралбай - Джоэл Рамос (Бразилия)Прямая трансляция Кубка мира по боксу в Китае
Прямая трансляция турнира доступа на официальном YouTube-канале World Boxing.
Ринг В