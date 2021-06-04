18-летний казахстанский боксер назвал главную причину поражения в финале ЧА против узбека

Казахстанский боксер Даниял Сабит успешно дебютировал на взрослом уровне. В свои 18 лет он дошел до финала чемпионата Азии, где немного не хватило для золотой медали. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал главную причину проигрыша в решающем бою.

Сабит отлично показал себя на взрослом ринге. Он обладает стилем, техникой. И по всей видимости, тренерский штаб будет постепенно давать ему больше шансов на раскрытие потенциала. На ЧА в финале весовой категории до 49 килограммов он встретился с Нодиржоном Мирзахмедовым (Узбекистан).

"Турнир прошел на очень высоком уровне. По сравнению с "молодежкой" есть отличия. Взрослые спортсмены - очень крепкие парни, за спиной которых соревнования высокого уровня. И, конечно, было очень трудно. Но я рад, что дошел до финала.

Можно добиться успеха. Просто надо поработать еще, опыт нужен. Для полного успеха мне не хватило как раз опыта. Ну, мы будем работать. Бог даст, добьемся успехов", - озвучил Сабит.

Добавим, что в активе сборной шесть медалей: пять серебряных и одна бронзовая.

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