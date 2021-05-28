Жигер Абенов

Казахстанский легковес Даниял Сабит, который выступает в категории до 49 килограммов, вышел в финал чемпионата Азии по боксу в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале континентального турнира 18-летний боксер выиграл у филиппинца Марка Лестера Дуранса единогласным решением судей и стал первым финалистом в мужской сборной.

В другой полуфинальной паре Нодиржон Мирзахмедов из Узбекистана победил единогласным решением судей Унуболда Орхонтунгалага из Монголии.

Помимо Сабита, на ринг выйдут еще пять казахстанских боксеров, а прямую трансляцию события можно найти здесь.

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Добавим, что ранее определились финалисты в женской сетке турнира - за "золото" будут боксировать девять казахстанских спортсменок. Поединки пройдут 30 мая, а на следующий день состоятся финалы среди мужчин.

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