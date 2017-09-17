"Канело" подарили ничью. Надеюсь, во втором бою Головкин нокаутирует его - российский боксер

Он считает, что только так можно снять все вопросы.
Вчера 23:54
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Фото Reuter©
Российский боксер тяжелого веса Ростислав Плечко (11-0, 11 КО) в интервью Life.ru поделился впечатлениями от увиденного в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все титулы, но прервал серию из 37 побед подряд.
"Головкин выглядел намного лучше своего соперника. За ним был центр ринга,
количество выброшенных ударов, большее количество точных ударов и инициатива. Мексиканец дал хороший отпор казахстанскому чемпиону, но ничью ему подарили. Возможно, это связано с тем, что бой проходил в день национального мексиканского праздника или же нужно было иметь весомую причину для проведения реванша".
Он раскритиковал работу судьи Аделейд Берд, которая выставила счет 118-110 в пользу "Канело". Атлетическая комиссия Невады пообещала взять у нее объяснение по каждому раунду и уже отстранила от работы на больших боях.
"Я не понимаю, как смотрела этот бой судья, которая дала 118–110 очков в пользу Альвареса. Похоже, что она пришла с заранее заполненным счетом, - считает Плечко. - Если повторный поединок состоится в течение года, то Головкин снова будет сильнее в ринге. Надеюсь, что Геннадий сможет нокаутировать мексиканца в следующий раз, чтобы ни у кого не было лишних вопросов",
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все титулы, но прервал серию из 37 побед подряд.
"Головкин выглядел намного лучше своего соперника. За ним был центр ринга,
количество выброшенных ударов, большее количество точных ударов и инициатива. Мексиканец дал хороший отпор казахстанскому чемпиону, но ничью ему подарили. Возможно, это связано с тем, что бой проходил в день национального мексиканского праздника или же нужно было иметь весомую причину для проведения реванша".
Он раскритиковал работу судьи Аделейд Берд, которая выставила счет 118-110 в пользу "Канело". Атлетическая комиссия Невады пообещала взять у нее объяснение по каждому раунду и уже отстранила от работы на больших боях.
"Я не понимаю, как смотрела этот бой судья, которая дала 118–110 очков в пользу Альвареса. Похоже, что она пришла с заранее заполненным счетом, - считает Плечко. - Если повторный поединок состоится в течение года, то Головкин снова будет сильнее в ринге. Надеюсь, что Геннадий сможет нокаутировать мексиканца в следующий раз, чтобы ни у кого не было лишних вопросов",