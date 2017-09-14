Такое ощущение, что судей боя Головкин - "Канело" посадили и сказали: "Надо сделать ничью - как хотите делайте" - Кармазин

По его словам, бокс становится большим бизнесом.
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Бывший чемпион мира по версии IBF российский боксер Роман Кармазин в интервью "Спорт-Экспресс" заявил о том, что победа казахстанца Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в этом поединке очевидна. Вместе с тем, он признал, что ждал от "Канело" большего.
Головкин - не такой монстр, как все говорят. Я хотел нокаутировать его, но бой пошел не по плану - Альварес
- Неплохой бой, очень даже достойный! Правда думал, что будет больше "махача". Гена неплохо построил бой, считаю, что он победил. Мне кажется, что он сам был счастлив ничьей в этом бою. Потому что будет реванш, будут большие деньги. Мы все-таки понимаем, что бокс становится большим бизнесом. Победа Головкина в этом бою очевидна. Накануне боя мне звонили за прогнозами, я сказал, что победу отдадут "Канело" по очкам раздельным решением. Думал, что "Канело" натянут победу, а потом сделают реванш. Но я немного ошибся, оказалось - ничья.
- Счет 118-110 от одного из судей в таком бою - это вообще как?
- Это настолько, конечно... Такое ощущение, что судей посадили и сказали: "Надо сделать ничью - как хотите делайте".
- От Альвареса все-таки, кажется, большего ожидали?
- Думаю, да. Я точно ожидал большего. Если бы он действовал по-другому, Генке было бы гораздо посложнее, если бы шел первым номером. Не знаю, почему Альварес отдавал инициативу. Это вообще непонятно. Забивался в угол, под канаты - там очень сложно стоять и выживать.
Такой подсчет очков с ее стороны не удивил - она всегда возмутительна - менеджер Жакиянова о судействе боя Головкин - Альварес
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы.
Это породило множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.