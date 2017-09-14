Головкин - не такой монстр, как все говорят. Я хотел нокаутировать его, но бой пошел не по плану - Альварес

Мексиканец добавил, что ему противостоял опытный и сложный соперник.
Сегодня 21:21
Ссылки по теме:
- "Канело" Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным
- Хопкинс объяснил, почему победу в бою с Головкиным должны были отдать "Канело"
- Я не почувствовал "распиаренную" ударную силу Головкина. Я выиграл семь-восемь раундов - Альварес
Головкин и Альварес. Фото: boxingscene.com
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) высказался о своем недавнем сопернике - чемпионе мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанце Геннадии Головкине (37-0-1, 33 КО), бой с которым завершился вничью.
"Да, у Головкина есть мощь. Это сила совершенно другого рода, чем та, которую мне доводилось встречать раньше. Но он не такой монстр, как все говорят. Я этого не почувствовал.
Я хотел нокаутировать его, хотел прикончить его прямо там, но мы должны помнить, что мне противостоял не какой-то там обычный соперник. У меня был сильный противник - сложный и опытный, и бой пошел не по тому плану, как я бы хотел", - цитирует Альвареса BoxingScene.com.
Ранее Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным. При этом мексиканец отметил, что в этом году выступать больше не планирует.
"Да, у Головкина есть мощь. Это сила совершенно другого рода, чем та, которую мне доводилось встречать раньше. Но он не такой монстр, как все говорят. Я этого не почувствовал.
Я хотел нокаутировать его, хотел прикончить его прямо там, но мы должны помнить, что мне противостоял не какой-то там обычный соперник. У меня был сильный противник - сложный и опытный, и бой пошел не по тому плану, как я бы хотел", - цитирует Альвареса BoxingScene.com.
Ранее Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным. При этом мексиканец отметил, что в этом году выступать больше не планирует.