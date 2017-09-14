Головкин - не такой монстр, как все говорят. Я хотел нокаутировать его, но бой пошел не по плану - Альварес

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 2:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Брайтон Ньюкасл 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 2:0
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Кайрат Тобол
Акжайык Шахтер
Актобе Кайсар
Ордабасы Иртыш
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 0:0
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:30
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 09:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Керн Бублик 14:00
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 15:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 16:00
Фиджи Казахстан 19:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

Головкин - не такой монстр, как все говорят. Я хотел нокаутировать его, но бой пошел не по плану - Альварес

Мексиканец добавил, что ему противостоял опытный и сложный соперник.

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22 Комментария
Головкин и Альварес. Фото: boxingscene.com
Головкин и Альварес. Фото: boxingscene.com
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) высказался о своем недавнем сопернике - чемпионе мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанце Геннадии Головкине (37-0-1, 33 КО), бой с которым завершился вничью.

"Да, у Головкина есть мощь. Это сила совершенно другого рода, чем та, которую мне доводилось встречать раньше. Но он не такой монстр, как все говорят. Я этого не почувствовал.

Я хотел нокаутировать его, хотел прикончить его прямо там, но мы должны помнить, что мне противостоял не какой-то там обычный соперник. У меня был сильный противник - сложный и опытный, и бой пошел не по тому плану, как я бы хотел", - цитирует Альвареса BoxingScene.com.

Ранее Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным. При этом мексиканец отметил, что в этом году выступать больше не планирует.
  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
Руся Махамбетов Сегодня 21:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1208
Не смеши Рыжик! Весь 12 раундов выживал
Ответить 5
 
LEGENDA Сегодня 22:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1075
Руся Махамбетов,он прав !!! Головкин мешкобой и никакой он не монстр ) все рекорды были сделаны на таких как Габор Балог
Ответить -3
 
Lobo Bobo Сегодня 22:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1679
LEGENDA , да, Головкин мешкобой и таковым остался, потому как сегодня очередной монстр стал мешком! запиши себе в блокнот - Альварес мешок, потому как бил его мешкобой!
Ответить -1
 
Lobo Bobo Сегодня 22:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1679
Руся Махамбетов, Альварес: я хотел выйти в ринг и нокаутировать этого мужика, но потом разглядел в нем Головкина и бой пошел не по плану.
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 21:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6721
Не бзди пахаритто...
Ответить 2
 
Руся Махамбетов Сегодня 21:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1208
Гена охотник саул дичь
Ответить 2
 
Руся Махамбетов Сегодня 21:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1208
Руся Махамбетов, вот этот комент не я писал. Как так?
Ответить 1
 
Murat Kulanbai Сегодня 21:48
Статус: Профи
Рейтинг: 320
Руся Махамбетов, бокс не драка, там чаще побеждают контрпанчеры, пример Мэйвезер.
Ответить 0
 
Руся Махамбетов Сегодня 21:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1208
Murat Kulanbai,Согласен. Но у каждего боксера есть свой стиль.
Ответить 1
 
Ерсин Саулетов Сегодня 21:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1026
Как он так может говорить этот рыжик если он весь бой убегал?
Ответить 4
 
Ahiless Сегодня 21:34
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Поумнел мальчик, понял что Гена не простой парень
Ответить 3
 
Талгат Жананбаев Сегодня 21:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 805
Ответить 0
 
Хищник Хищников Сегодня 21:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1043
есть мнение что Гену развели...имеется в виду сказали не роняй его ! ...просто выиграешь по очкам..там шумиха пойдет и второй бой организуем еще урожайней ...а тут такой расклад пошел .....да понятно что ОЛДХ и Ко одни жулики ... всех вертят как хотят ... вот если бы он был промоутером ГГГ было бы шикарно ...любого бойца подпишит
Ответить 0
 
Lobo Bobo Сегодня 22:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1679
Хищник Хищников, когда ОДЛХ был боксером он уже тогда знал все о боксерском бизнесе и его закулисье. Знаешь, почему они ничего не говорят о планах на будущее? они считают ппв-продажи и по их результатам определят какой шаг сделать следующим, самым выгодным из всех. если продажи буду свыше миллиона ппв, то реваншу быть, но Гена может затребовать более выгодные условия.
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Blackwolf ! Сегодня 21:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2550
Меня прикалывает ....те кто увидел выигрыш по всем у рыжика ! ПОСТАВТЕ НА МЕДЛЕННО ВЕСЬ БОЙ .....ТАМ ВСЕ , ВСЕ ДЖЕБЫ БЫЛИ В ЛИЧИКО !! ЭТО ЖЕ ОЧКИ , БАЛЛЫ ! Припухлость под левым глазом у ГГГ , так это рубец от рассечения ....еще в любителях ! Любую рану даже 10 давности ....долбани и все вспухнет ! Интрижки ....хоПиКа и одхл ! Они в углу рыжика шептались .....в конце боя !
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 21:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 193
Я хотел Гену уронить,а он не поддался и потом всё пошло не по плану,26 лет вроде не ребёнок
Ответить 1
 
Rinat :-) Сегодня 21:56
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
По-моему рыжий сам себе противоречит
Ответить 1
 
Talgat Kasenov Сегодня 22:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 935
Я согласен с Хищник Хищником, да развели Геннадия точно. Просили не ронять, он пошел на уговоры жуликов. Не надо верить этим гадам, убивать надо было рыжика на глазах всей мексики.
В бою точно не увидел более точных ударов у Геннадия, и не было ударов по печени и по корпусу как это было до Джейкобса. По моему был договор.
Ответить 0
 
Бека Макишев Сегодня 22:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Ну это же слова десятилетнего мальчишки со двора
Ответить 1
 
ER NUR Сегодня 22:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
Канело спорил что у него мексиканской стиль. Давал заднюю все 12 раундов бегал- это мексиканский позор
Ответить 1
 
Qazaq Korgalzhyn Сегодня 22:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Он просто красивые уклоны делал и не более
Ответить 0
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 22:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Жеңілгеннің сөзі құрысын 12 раунд бойы 5 бұрыш іздеумен болдың таза ұтылдың. Гена реваншта құлатады сені зерттеп білді
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