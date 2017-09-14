"Канело" Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Кайрат Тобол
Акжайык Шахтер
Актобе Кайсар
Ордабасы Иртыш
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 15:05
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 16:00
Фиджи Казахстан 19:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

"Канело" Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным

Мексиканец заявил, что больше не планирует выступать в этом году.

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23 Комментария
Фото с сайта inquirer.net
Фото с сайта inquirer.net
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО), заявил, что больше не планирует выступать в этом году. Об этом мексиканский боксер рассказал на пресс-конференции после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).

"Я буду отдыхать до конца года, возможно, если реванш состоится, то это будет май или сентябрь следующего года. Не знаю, когда это точно произойдет, но однозначно могу сказать только то, что настала эра Канело", - сказал Альварес.

Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.

После поединка в ринге оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.
  Комментариев: 23
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Комментарии

 
 
#23 Сегодня 18:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 718
Короче сдулся рыжий
Ответить 1
 
Arsen Abilgazyuly Сегодня 18:33
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 294
Сондерса нужно весной в Астану тянуть и объединять все пояса.
Ответить 3
 
Daulet Danishbayev Сегодня 18:53
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Arsen Abilgazyuly,Лучше в декабре как предлагал промоутер Сондерса и в Лондоне, чтобы собрать больше кассу, а у нас как всегда какие-то проблемы возникают
Ответить 0
 
ARE. A Сегодня 18:48
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 229
#23, ему теперь удобно будет тянуть, годы то идут у Головкина
Ответить 4
 
Игорь Еремин Сегодня 18:20
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Гене нужно пояс отобрать у Сондерса . Причём быстро.
Ответить 5
 
Талгат Жананбаев Сегодня 18:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 804
Рыжие чмо расхваливает себя
Ответить 2
 
Rza Samar Сегодня 18:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Единственное успокоение Гена получит от большого бабла. А этот рыжий уже понял, что Гена это не Амир Хан с хрустальным подбородком!
Ответить 5
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 18:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1281
Rza Samar, я думаю и твой Гена понял, что Альварес - это не Габор Балог
Ответить -4
 
Lobo Bobo Сегодня 18:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1669
ну и замечательно! можно спокойно планировать бой с Сондерсом, причем даже на день независимости в декабре сами знаете где!
Ответить 4
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 18:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1281
Lobo Bobo, Сондерса заберет Альварес, вот увидите...
Ответить -4
 
Lobo Bobo Сегодня 19:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1669
Шымкентский пацанчик, не увижу. Альварес избежит всех крутых средневесов, разве что против Гены еще раз выйдет прихватив с собой велосипед.
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 18:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1281
Lobo Bobo, вы так говорите, будто Сондерс обязательный претендент какой-то
Ответить -3
 
Lobo Bobo Сегодня 19:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1669
Шымкентский пацанчик, а Альварес обязательный претендент?
Ответить 1
 
Руся Махамбетов Сегодня 18:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1191
Если победил бы Канело, вот тогда было бы интересно. А так это не интересно, ГГГ и так победил. Будет терь он мариновать реплэй еще несколько лет!
Ответить 3
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 18:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1281
Руся Махамбетов, посмотри на статистику Головкина и найди там победу...
Ответить -3
 
Руся Махамбетов Сегодня 19:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1191
Шымкентский пацанчик,протри глаза!
Ответить 1
 
Muxammed ........ Сегодня 18:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
Декабрь Сондерс-Головкин.Гена станет абсолютом.Матч реванш в мае.Я так думаю
Ответить 2
 
Timur Sultanov Сегодня 18:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 639
я так и думал, что повторный бой будет в мае или сентябре, раньше эти даты занимал Мейвейзер. и не унижайтесь оскорбляя Канело, он достойно бился, никто не доставлял столько проблем Гене.
Ответить 1
 
novolvere Сегодня 19:08
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Timur Sultanov , они оказывают медвежую услугу своему боксеру. Никто не сделал так много для появления хейтеров Головкина, как его неадекватные фанаты
Ответить -1
 
Ануар Сатжан Сегодня 19:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
Надо как можно скорее брать пояс Сондерса в этом году, просто Гена не молодеет, возраст дает знать, годом ранее он бы может отправил бы рыжего в нокаут
Ответить 0
 
Тамаша Какимова Сегодня 19:37
Статус: Любитель
Рейтинг: 19
Слушайте ребята этот "шымкентский пацанчик" "Legenda" "Naiman" и прочими названиями разве не троль vesti.kz.? Что-то я на других сайтах его не замечал. Эти чтобы поднять рейтинг сайта этот продажный тролль (судя тем, что понимает казахский язык) роспропаганды обливает наших ребят грязью, я бы молчал бы если объективные претензии выставлял, еще своими именами позорит сограждан ЮКО и славного рода Найман. Надо его игнорировать или же в качестве санкции выпишемся и перестанем посещать этот сайт. Согласны ?
Ответить 1
 
Торехан Утенов Сегодня 20:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Тамаша Какимова,согласен
Ответить 0
 
Торехан Утенов Сегодня 20:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
ОБЩЕМ ГОЛОВКИН ПОБЕДИЛ!!! Он наш ЧЕМПИОН!
Ответить 0
 