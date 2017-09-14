Такой подсчет очков с ее стороны не удивил - она всегда возмутительна - менеджер Жакиянова о судействе боя Головкин - Альварес

Долгожданный поединок завершился вничью.
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Филипп Фондю, менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова, прокомментировал выступление Геннадия Головкина в поединке против Сауля Альвареса из Мексики. В интервью Vesti.kz он оценил GGG и сообщил, что был не удивлен странному решению судьи Аделаиды Берд.
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"Головкин показал миру, что он по-настоящему полноценный боксер. Он смог справиться с тем колоссальным давлением, оказанным на него в начале пути про-мексиканцами. Наблюдалось враждебность с их стороны.
Я чувствовал задолго до того, как бой действительно состоялся, что его превосходный джеб будет выполнять свою работу. Головкин является сильным парнем и принадлежит к это подразделению (панчеров) с самого начала своей карьеры.
Кроме того, некоторые судьи пытались соответствовать событиям в ринге. Этот факт оставляет веру в спорт. Иначе могли и вовсе отдать победу Альваресу.
За исключением, конечно, этой женщины-судьи Аделаиды Берд, которой теперь запрещается работать на больших поединках! Хотя ее подсчет очков был предвидим: она всегда возмутительна.
Хочу добавить, что Жакиянов сейчас активно и хорошо готовится к бою с Барнеттом. Нас ждет еще один большой и важный бой с участием казахстанского боксера",- прокомментировал Фондю.
"Канело" Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
Это породило множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.