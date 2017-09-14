Головкин не смог уронить крепкого "Канело", но бой он выиграл, и это очевидно для тех, кто понимает бокс - детальный разбор от Tofight

Отмечается, что никакой ничьи в этом бою и близко нет.
Сегодня 19:44
Ссылки по теме:
- Тренер Поветкина и Лебедева увидел коммерческую выгоду в ничейном результате боя Головкин - Альварес
- Даже с нокдауном Головкину не дали бы победу, просто натянули бы очки "Канело" чуть сильнее. Ведь эти очки не рвутся - Беленький
- Не надо жаловаться на решения судей. Есть только один способ выиграть - нокаут - Форман о бое Головкин - Альварес
Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Сергей Корчагин в своей статье на сайте Tofight.ru провел детальный разбор боя чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО).
Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Судьи не смогли определить победителя по итогам 12 раундов, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
"Не хочу делать долгое вступление, так как был разочарован. Не боем, а результатом. Тот беспредел и непрофессионализм который допустил судья, поставив 118-110 в пользу Альвареса, ни входит ни в какие рамки.
Сразу скажу, что никакой ничьи в этом бою и близко нет. Хотя такой результат очень выгоден и для букмекеров, которые подняли огромное количество денег на прогоревших ставках, и для "Голден Бой Промоушен", которой ну никак нельзя было записывать еще одно поражение в графу своей главной звезды. Ну и конечно, заработок и раскрутка реванша, который принесет не меньше денег, чем первый бой. Если есть какое-то подозрительное решение или событие, всегда смотрите на то, кому это может быть выгодно и тогда все выводы вы сделаете сами.
Оставим это все на совести тех, кто занимается этим и будем относиться к этому больше как к бизнесу, нежели спорту. Я так много сделал записей к этому бою, смотря его походу, и так хотел раскрыть для вас все те тонкости и тактико-технические моменты обоих бойцов, которые отметил для себя, но это ужасное решение лишило меня желания уж очень подробно разбирать этот бой. Но все же, давайте отмотаем назад и посмотрим что было в бою.
Начало боя не стало удивительным. Гена выдвинул вперед левую руку, не сводя ее с защиты Альвареса, начал поджимать и смотреть на реакцию мексиканца, по ходу дела прощупывая дистанцию и быстро ее найдя. Альварес же, как и предполагалось, сосредоточился на действиях в ответ. И это принесло ему кое-какой успех во втором раунде, отчасти потому, что Гена не слишком торопился и нагружал его. План на бой у Геннадия был понятен, и он его выполнил процентов на 80 процентов - это контроль соперника передней рукой (в этом компоненте точных ударов он значительно превзошел своего соперника) и лишение его пространства, ставя спиной к канатам и работая там.
Следующие два раунда прошли по той же схеме, Гена держал соперника под контролем - "на кончиках пальцев" и, накидывая удары, смотрел, что тот может ему предложить. Вообщем-то, Альварес предлагал часто одно и то же. И, несмотря на успехи в действиях в ответ, он проигрывает большее количество эпизодов. Это он находится под контролем и его показные уходы от правых ударов соперника, с разворотом корпуса влево и без ударов, дивидендов не приносят. Уходит он часто без ударов.
Его план тоже понятен был изначально - это и действия исключительно в ответ и переход в атаку с прямыми ударами, от канатов. Но это срабатывало реже, и он делал очень и очень мало для бойца, избравшего такую тактику на бой. Хотя она и была единственно правильной. Следующие два раунда (5 и 6) были более активными с обеих сторон. Альварес явно перестоял у канатов, пропустив правый удар Геннадия. И вообще, дистанция между бойцами сократилась, что привело к тому, что действий активных стало больше.
Гена лучше начал и шестой раунд и по-прежнему был точнее, особенно набирая очки ударами передней руки, которой Альварес работал лишь постольку-поскольку. Только за счет этого одного он превосходил своего оппонента, ведь если ты действуешь вторым номером (как Сауль), нужно делать чуть ли не в два раза больше, чем боец идущий на тебя, если хочешь выиграть. А что было толку
просто уходить от ударов Гены, часто при этом пропуская и лишь пытаясь выровнять ситуацию действиями в ответ?
Седьмой раунд прошел в том же ключе, и если восьмой можно записать в актив Альваресу, то уже вследующем вновь Гена взял всё под свой контроль передней рукой. В последних трёх раундах, Альварес действовал активнее, чем в начале боя, но перехватить инициативу он так и не смог. И выйти полностью из под контроля тоже. Для тех, кто понимает бокс, должно быть очевидно, что Головкин выиграл этот бой передней рукой.
Да, он сделал это не так ярко, как в предыдущих боях. Да, он не смог уронить своего крепкого визави, но он бой выиграл, и для меня это очевидно.Надеюсь, что и для вас тоже. Что можно сказать в заключении к этому событию? Бой случился, и сам по себе, он получился тактически довольно интересным и насыщенным (особенно во второй половине). Мне, как любителю бокса, интересно такой бой разобрать и более подробно (чего я не стал делать сегодня, по горячим следам), но результат разочаровал.
Как я уже сказал, слишком многим людям было выгодно именно такое решение. Будет ли реванш? Вполне вероятно, но это уже будет другая история. Напоследок, хочу вам посоветовать то, что сказал в самом начале 0 если есть непонятный результат или решение - всегда смотрите, кому это может быть выгодно и вы все поймете сами. До новых встреч", - написал автор.
Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Судьи не смогли определить победителя по итогам 12 раундов, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
"Не хочу делать долгое вступление, так как был разочарован. Не боем, а результатом. Тот беспредел и непрофессионализм который допустил судья, поставив 118-110 в пользу Альвареса, ни входит ни в какие рамки.
Сразу скажу, что никакой ничьи в этом бою и близко нет. Хотя такой результат очень выгоден и для букмекеров, которые подняли огромное количество денег на прогоревших ставках, и для "Голден Бой Промоушен", которой ну никак нельзя было записывать еще одно поражение в графу своей главной звезды. Ну и конечно, заработок и раскрутка реванша, который принесет не меньше денег, чем первый бой. Если есть какое-то подозрительное решение или событие, всегда смотрите на то, кому это может быть выгодно и тогда все выводы вы сделаете сами.
Оставим это все на совести тех, кто занимается этим и будем относиться к этому больше как к бизнесу, нежели спорту. Я так много сделал записей к этому бою, смотря его походу, и так хотел раскрыть для вас все те тонкости и тактико-технические моменты обоих бойцов, которые отметил для себя, но это ужасное решение лишило меня желания уж очень подробно разбирать этот бой. Но все же, давайте отмотаем назад и посмотрим что было в бою.
Начало боя не стало удивительным. Гена выдвинул вперед левую руку, не сводя ее с защиты Альвареса, начал поджимать и смотреть на реакцию мексиканца, по ходу дела прощупывая дистанцию и быстро ее найдя. Альварес же, как и предполагалось, сосредоточился на действиях в ответ. И это принесло ему кое-какой успех во втором раунде, отчасти потому, что Гена не слишком торопился и нагружал его. План на бой у Геннадия был понятен, и он его выполнил процентов на 80 процентов - это контроль соперника передней рукой (в этом компоненте точных ударов он значительно превзошел своего соперника) и лишение его пространства, ставя спиной к канатам и работая там.
Следующие два раунда прошли по той же схеме, Гена держал соперника под контролем - "на кончиках пальцев" и, накидывая удары, смотрел, что тот может ему предложить. Вообщем-то, Альварес предлагал часто одно и то же. И, несмотря на успехи в действиях в ответ, он проигрывает большее количество эпизодов. Это он находится под контролем и его показные уходы от правых ударов соперника, с разворотом корпуса влево и без ударов, дивидендов не приносят. Уходит он часто без ударов.
Его план тоже понятен был изначально - это и действия исключительно в ответ и переход в атаку с прямыми ударами, от канатов. Но это срабатывало реже, и он делал очень и очень мало для бойца, избравшего такую тактику на бой. Хотя она и была единственно правильной. Следующие два раунда (5 и 6) были более активными с обеих сторон. Альварес явно перестоял у канатов, пропустив правый удар Геннадия. И вообще, дистанция между бойцами сократилась, что привело к тому, что действий активных стало больше.
Гена лучше начал и шестой раунд и по-прежнему был точнее, особенно набирая очки ударами передней руки, которой Альварес работал лишь постольку-поскольку. Только за счет этого одного он превосходил своего оппонента, ведь если ты действуешь вторым номером (как Сауль), нужно делать чуть ли не в два раза больше, чем боец идущий на тебя, если хочешь выиграть. А что было толку
просто уходить от ударов Гены, часто при этом пропуская и лишь пытаясь выровнять ситуацию действиями в ответ?
Седьмой раунд прошел в том же ключе, и если восьмой можно записать в актив Альваресу, то уже вследующем вновь Гена взял всё под свой контроль передней рукой. В последних трёх раундах, Альварес действовал активнее, чем в начале боя, но перехватить инициативу он так и не смог. И выйти полностью из под контроля тоже. Для тех, кто понимает бокс, должно быть очевидно, что Головкин выиграл этот бой передней рукой.
Да, он сделал это не так ярко, как в предыдущих боях. Да, он не смог уронить своего крепкого визави, но он бой выиграл, и для меня это очевидно.Надеюсь, что и для вас тоже. Что можно сказать в заключении к этому событию? Бой случился, и сам по себе, он получился тактически довольно интересным и насыщенным (особенно во второй половине). Мне, как любителю бокса, интересно такой бой разобрать и более подробно (чего я не стал делать сегодня, по горячим следам), но результат разочаровал.
Как я уже сказал, слишком многим людям было выгодно именно такое решение. Будет ли реванш? Вполне вероятно, но это уже будет другая история. Напоследок, хочу вам посоветовать то, что сказал в самом начале 0 если есть непонятный результат или решение - всегда смотрите, кому это может быть выгодно и вы все поймете сами. До новых встреч", - написал автор.