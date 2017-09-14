Головкин не смог уронить крепкого "Канело", но бой он выиграл, и это очевидно для тех, кто понимает бокс - детальный разбор от Tofight

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Кайрат Тобол
Акжайык Шахтер
Актобе Кайсар
Ордабасы Иртыш
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 15:05
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 16:00
Фиджи Казахстан 19:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

Головкин не смог уронить крепкого "Канело", но бой он выиграл, и это очевидно для тех, кто понимает бокс - детальный разбор от Tofight

Отмечается, что никакой ничьи в этом бою и близко нет.

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1 Комментариев
Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Сергей Корчагин в своей статье на сайте Tofight.ru провел детальный разбор боя чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО).

Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Судьи не смогли определить победителя по итогам 12 раундов, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).

"Не хочу делать долгое вступление, так как был разочарован. Не боем, а результатом. Тот беспредел и непрофессионализм который допустил судья, поставив 118-110 в пользу Альвареса, ни входит ни в какие рамки.

Сразу скажу, что никакой ничьи в этом бою и близко нет. Хотя такой результат очень выгоден и для букмекеров, которые подняли огромное количество денег на прогоревших ставках, и для "Голден Бой Промоушен", которой ну никак нельзя было записывать еще одно поражение в графу своей главной звезды. Ну и конечно, заработок и раскрутка реванша, который принесет не меньше денег, чем первый бой. Если есть какое-то подозрительное решение или событие, всегда смотрите на то, кому это может быть выгодно и тогда все выводы вы сделаете сами.

Оставим это все на совести тех, кто занимается этим и будем относиться к этому больше как к бизнесу, нежели спорту. Я так много сделал записей к этому бою, смотря его походу, и так хотел раскрыть для вас все те тонкости и тактико-технические моменты обоих бойцов, которые отметил для себя, но это ужасное решение лишило меня желания уж очень подробно разбирать этот бой. Но все же, давайте отмотаем назад и посмотрим что было в бою.

Начало боя не стало удивительным. Гена выдвинул вперед левую руку, не сводя ее с защиты Альвареса, начал поджимать и смотреть на реакцию мексиканца, по ходу дела прощупывая дистанцию и быстро ее найдя. Альварес же, как и предполагалось, сосредоточился на действиях в ответ. И это принесло ему кое-какой успех во втором раунде, отчасти потому, что Гена не слишком торопился и нагружал его. План на бой у Геннадия был понятен, и он его выполнил процентов на 80 процентов - это контроль соперника передней рукой (в этом компоненте точных ударов он значительно превзошел своего соперника) и лишение его пространства, ставя спиной к канатам и работая там.

Следующие два раунда прошли по той же схеме, Гена держал соперника под контролем - "на кончиках пальцев" и, накидывая удары, смотрел, что тот может ему предложить. Вообщем-то, Альварес предлагал часто одно и то же. И, несмотря на успехи в действиях в ответ, он проигрывает большее количество эпизодов. Это он находится под контролем и его показные уходы от правых ударов соперника, с разворотом корпуса влево и без ударов, дивидендов не приносят. Уходит он часто без ударов.

Его план тоже понятен был изначально - это и действия исключительно в ответ и переход в атаку с прямыми ударами, от канатов. Но это срабатывало реже, и он делал очень и очень мало для бойца, избравшего такую тактику на бой. Хотя она и была единственно правильной. Следующие два раунда (5 и 6) были более активными с обеих сторон. Альварес явно перестоял у канатов, пропустив правый удар Геннадия. И вообще, дистанция между бойцами сократилась, что привело к тому, что действий активных стало больше.

Гена лучше начал и шестой раунд и по-прежнему был точнее, особенно набирая очки ударами передней руки, которой Альварес работал лишь постольку-поскольку. Только за счет этого одного он превосходил своего оппонента, ведь если ты действуешь вторым номером (как Сауль), нужно делать чуть ли не в два раза больше, чем боец идущий на тебя, если хочешь выиграть. А что было толку
просто уходить от ударов Гены, часто при этом пропуская и лишь пытаясь выровнять ситуацию действиями в ответ?

Седьмой раунд прошел в том же ключе, и если восьмой можно записать в актив Альваресу, то уже вследующем вновь Гена взял всё под свой контроль передней рукой. В последних трёх раундах, Альварес действовал активнее, чем в начале боя, но перехватить инициативу он так и не смог. И выйти полностью из под контроля тоже. Для тех, кто понимает бокс, должно быть очевидно, что Головкин выиграл этот бой передней рукой.

Да, он сделал это не так ярко, как в предыдущих боях. Да, он не смог уронить своего крепкого визави, но он бой выиграл, и для меня это очевидно.Надеюсь, что и для вас тоже. Что можно сказать в заключении к этому событию? Бой случился, и сам по себе, он получился тактически довольно интересным и насыщенным (особенно во второй половине). Мне, как любителю бокса, интересно такой бой разобрать и более подробно (чего я не стал делать сегодня, по горячим следам), но результат разочаровал.

Как я уже сказал, слишком многим людям было выгодно именно такое решение. Будет ли реванш? Вполне вероятно, но это уже будет другая история. Напоследок, хочу вам посоветовать то, что сказал в самом начале 0 если есть непонятный результат или решение - всегда смотрите, кому это может быть выгодно и вы все поймете сами. До новых встреч", - написал автор.
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Arsen Abilgazyuly Сегодня 20:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 294
Где это видано чтобы мексиканец бегал как заяц все 12 раундов, доблестные рыцари этой страны такие как Баррера, Моралес, Чавес, Маркес, Маргарито трудом, кровью и потом навязывали всему миру что такое "Mexican style".
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