Головкин выиграл. "Канело" ничего не сделал с 4-5 раунда, чтобы заслужить ничью. Это чистейшая политика - Джейкобс

Экс-соперник GGG назвал безумием результат их боя.
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Дэниэл Джейкобс. Фото: SI.com
Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) раскритиковал решение судей в бою между его бывшим соперником - между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился в ничью (118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114). Наибольшие споры в боксерском обществе вызвали оценки Аделаиды Берд, которая отдала победу мексиканскому боксеру.
По мнению Джейкобса, Головкин выиграл этот бой, тогда как Альварес не заслуживал ничью, а результат самого поединка американец назвал проявлением политики.
"Это был очень занятный бой, но я считаю, что Головкин победил. В боксе размер имеет значение. "Канело" был лучше в наступлении. В последних раундах, когда габариты и мощь реально играют роль, Головкин сумел выстоять и продолжить. Это был классный поединок", - сказал Джейкобс до объявления судейских записок.
После того, как решение судей было объявлено, Джейкобс отреагировал более эмоционально:
"Слушайте, если вы считаете, что "Канело" сделал достаточно для ничьей, то это полная хрень. Это безумие. Я готов сразиться с любым из них, но я реально считаю, что Головкин выиграл. Сауль дерется в рывках. По моему мнению, "Канело" с четвертого-пятого раунда не сделал абсолютно ничего, чтобы заслужить ничью. То, что вы видите - это чистейшая политика. Таков сегодняшний бокс.
На мой взгляд, Головкин победил. Он сделал достаточно для победы. Его джеб был точным. Ему потребовалось немного времени, чтобы войти в ритм против молодого, хитрого и быстрого парня. Но ничья - это безумие, ребята. Они просто хотят сделать их поединок снова", - сказал Джейкобс во время прямой трансляции в соцсетях.
Их поединок состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился в ничью (118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114). Наибольшие споры в боксерском обществе вызвали оценки Аделаиды Берд, которая отдала победу мексиканскому боксеру.
По мнению Джейкобса, Головкин выиграл этот бой, тогда как Альварес не заслуживал ничью, а результат самого поединка американец назвал проявлением политики.
"Это был очень занятный бой, но я считаю, что Головкин победил. В боксе размер имеет значение. "Канело" был лучше в наступлении. В последних раундах, когда габариты и мощь реально играют роль, Головкин сумел выстоять и продолжить. Это был классный поединок", - сказал Джейкобс до объявления судейских записок.
После того, как решение судей было объявлено, Джейкобс отреагировал более эмоционально:
"Слушайте, если вы считаете, что "Канело" сделал достаточно для ничьей, то это полная хрень. Это безумие. Я готов сразиться с любым из них, но я реально считаю, что Головкин выиграл. Сауль дерется в рывках. По моему мнению, "Канело" с четвертого-пятого раунда не сделал абсолютно ничего, чтобы заслужить ничью. То, что вы видите - это чистейшая политика. Таков сегодняшний бокс.
На мой взгляд, Головкин победил. Он сделал достаточно для победы. Его джеб был точным. Ему потребовалось немного времени, чтобы войти в ритм против молодого, хитрого и быстрого парня. Но ничья - это безумие, ребята. Они просто хотят сделать их поединок снова", - сказал Джейкобс во время прямой трансляции в соцсетях.