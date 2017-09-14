"Могло быть и хуже". Промоутеры Головкина и "Канело" раскритиковали судью боя за оценки 118-110

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 0:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:1
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 0:0
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 2:0
Попко Пелья 17:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 0:1
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 0:1
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 0:0
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 2:0
Попко Пелья 17:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 15:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 16:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Обсуждаемые

"Могло быть и хуже". Промоутеры Головкина и "Канело" раскритиковали судью боя за оценки 118-110

Леффлер и Де Ла Хойя не понимают, как женщина-рефери могла такое насчитать.

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2 Комментария
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал вызвавшее споры оценки женщины-судьи в поединке казахстанского боксера с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Их бой, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Наибольшие споры вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса, тогда как Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114.

"Я не понимаю, как Берд могла насчитать десять раундов к двум, но с другой стороны, Геннадий все еще чемпион. Могло быть и хуже", - сказал Леффлер, которого цитирует Boxing News.

Его коллега Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, также не понимает, как судья могла зафиксировать счет 118:110 в пользу его подопечного.

"Это был классный вечер бокса и классный бой. Это напомнило мне мои поединки. Это то, что нравится фанатам. Сейчас многие говорят о том, что не понимают счета 118:110, я тоже этого не понимаю. Но вообще-то, Аделейд Берд - компетентный судья, она судила множество титульных поединков. Как бы то ни было, я могу понять счет 115:113 и 114:114. Лично я увидел победу "Канело" в семи раундах. Но суть в том, что у нас получился один из лучших боев, которые мы видели в последние годы. Геннадий и Сауль - великолепные чемпионы", - заявил Де Ла Хойя на пресс-конференции после поединка.

Сам Головкин назвал ужасным судейство в их бою с Альваресом. Тренер казахстанца Абель Санчес усомнился в честном судействе, посетовав на то, что "одна из судей пришла с подписанной карточкой".
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Шах Ермекулы Сегодня 15:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1607
Мы все не понимаем, как так могло прозойти)
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Dron777 Сегодня 15:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 522
ТЫ ПРОСТО ПЕРЕПЛАТИЛ СУДЬЕ И ОНА ПЕРЕСТАРАЛАСЬ
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