"Могло быть и хуже". Промоутеры Головкина и "Канело" раскритиковали судью боя за оценки 118-110

Леффлер и Де Ла Хойя не понимают, как женщина-рефери могла такое насчитать.
Сегодня 14:54
Ссылки по теме:
- К сожалению, одна из судей пришла с подписанной карточкой. Ей нужно вернуться в школу, она не может быть такой слепой - Абель Санчес
- Когда судьям изначально поставлена задача, они ее выполняют - Беленький о бое Головкин - "Канело"
- Тедди Атлас назвал ничью в поединке Головкин - Альварес результатом "коррупции в боксе"
Фото: Getty Images
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал вызвавшее споры оценки женщины-судьи в поединке казахстанского боксера с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Их бой, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Наибольшие споры вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса, тогда как Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114.
"Я не понимаю, как Берд могла насчитать десять раундов к двум, но с другой стороны, Геннадий все еще чемпион. Могло быть и хуже", - сказал Леффлер, которого цитирует Boxing News.
Его коллега Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, также не понимает, как судья могла зафиксировать счет 118:110 в пользу его подопечного.
"Это был классный вечер бокса и классный бой. Это напомнило мне мои поединки. Это то, что нравится фанатам. Сейчас многие говорят о том, что не понимают счета 118:110, я тоже этого не понимаю. Но вообще-то, Аделейд Берд - компетентный судья, она судила множество титульных поединков. Как бы то ни было, я могу понять счет 115:113 и 114:114. Лично я увидел победу "Канело" в семи раундах. Но суть в том, что у нас получился один из лучших боев, которые мы видели в последние годы. Геннадий и Сауль - великолепные чемпионы", - заявил Де Ла Хойя на пресс-конференции после поединка.
Сам Головкин назвал ужасным судейство в их бою с Альваресом. Тренер казахстанца Абель Санчес усомнился в честном судействе, посетовав на то, что "одна из судей пришла с подписанной карточкой".
Их бой, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Наибольшие споры вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса, тогда как Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114.
"Я не понимаю, как Берд могла насчитать десять раундов к двум, но с другой стороны, Геннадий все еще чемпион. Могло быть и хуже", - сказал Леффлер, которого цитирует Boxing News.
Его коллега Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, также не понимает, как судья могла зафиксировать счет 118:110 в пользу его подопечного.
"Это был классный вечер бокса и классный бой. Это напомнило мне мои поединки. Это то, что нравится фанатам. Сейчас многие говорят о том, что не понимают счета 118:110, я тоже этого не понимаю. Но вообще-то, Аделейд Берд - компетентный судья, она судила множество титульных поединков. Как бы то ни было, я могу понять счет 115:113 и 114:114. Лично я увидел победу "Канело" в семи раундах. Но суть в том, что у нас получился один из лучших боев, которые мы видели в последние годы. Геннадий и Сауль - великолепные чемпионы", - заявил Де Ла Хойя на пресс-конференции после поединка.
Сам Головкин назвал ужасным судейство в их бою с Альваресом. Тренер казахстанца Абель Санчес усомнился в честном судействе, посетовав на то, что "одна из судей пришла с подписанной карточкой".