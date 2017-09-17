"Канело" убегал и показал только страх. В бою победил Головкин! - легендарный мексиканский боксер

В 2016 году он был включен в Международный зал славы бокса.
Вчера 22:54
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Лупе Пинтор. Фото с сайта estadiodeportes.mx
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях по версии WBC мексиканец Лупе Пинтор (56-14-2, 42 КО) остался недоволен действиями соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) в бою против казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все титулы, но прервал серию из 37 побед подряд.
Прошедший бой Пинтор смотрел в посольстве Казахстана в Мексике. Он стал специальным гостем мероприятия, организованного в Мехико-Сити.
"Это был односторонний поединок, и в нем победил Головкин. "Канело" все время отступал и убегал от боя, поэтому не заслужил победу. Он не бился, как я предполагал. В предыдущих боях он прогрессировал и были видны его сильные стороны, но здесь он не показал ничего, кроме страха", - категорично заявил Пинтор в интервью Mediotiempo.com.
Лупе Пинтор и посол Казахстана Андриан Елемесов на просмотре боя Головкин - Альварес. Фото mediotiempo.com
62-летний Пинтор провел 72 боя в период с 1974 по 1995 год. При этом в его карьере была пауза с 1986 по 1994 год, и пять из 14 поражений он потерпел как раз после возвращения в 40-летнем возрасте.
Есть в карьере Пинтора и трагический эпизод. В 1980 году после чемпионского боя с ним скончался валлиец Джонни Оуэн. До девятого раунда Пинтор вчистую проигрывал поединок, но затем Оуэн впервые в карьере оказался в нокдауне, а за 25 секунд до окончания 12-го раунда не смог встать после нокаута. В больнице валлиец провел семь недель в коме, после чего врачи зафиксировали его смерть в возрасте 24 лет. По просьба отца Оуэна, памятник сыну в Кардиффе открывал Пинтор.
В 2016 году Пинтор был включен в Международный Зал славы бокса в штате Нью-Йорке. Вместе с ним такой чести удостоены еще 12 мексиканцев. Сейчас Пинтор владеет школой бокса в Мехико-Сити, которую он построил благодаря заработкам в профессионалах.
Геннадий Головкин и Лупе Пинтор в Мехико. Фото WBC
Отметим, что наибольшие споры в бою Головкин - Аьварес вызвал вердикт судьи Аделейд Берд, которая выставила счет 118-110 в пользу мексиканца. Ее коллега Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114. Подробнее о Берд можно прочитать здесь. Атлетическая комиссия Невады решила отстранить ее от больших боев.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все титулы, но прервал серию из 37 побед подряд.
Прошедший бой Пинтор смотрел в посольстве Казахстана в Мексике. Он стал специальным гостем мероприятия, организованного в Мехико-Сити.
"Это был односторонний поединок, и в нем победил Головкин. "Канело" все время отступал и убегал от боя, поэтому не заслужил победу. Он не бился, как я предполагал. В предыдущих боях он прогрессировал и были видны его сильные стороны, но здесь он не показал ничего, кроме страха", - категорично заявил Пинтор в интервью Mediotiempo.com.
Лупе Пинтор и посол Казахстана Андриан Елемесов на просмотре боя Головкин - Альварес. Фото mediotiempo.com
62-летний Пинтор провел 72 боя в период с 1974 по 1995 год. При этом в его карьере была пауза с 1986 по 1994 год, и пять из 14 поражений он потерпел как раз после возвращения в 40-летнем возрасте.
Есть в карьере Пинтора и трагический эпизод. В 1980 году после чемпионского боя с ним скончался валлиец Джонни Оуэн. До девятого раунда Пинтор вчистую проигрывал поединок, но затем Оуэн впервые в карьере оказался в нокдауне, а за 25 секунд до окончания 12-го раунда не смог встать после нокаута. В больнице валлиец провел семь недель в коме, после чего врачи зафиксировали его смерть в возрасте 24 лет. По просьба отца Оуэна, памятник сыну в Кардиффе открывал Пинтор.
В 2016 году Пинтор был включен в Международный Зал славы бокса в штате Нью-Йорке. Вместе с ним такой чести удостоены еще 12 мексиканцев. Сейчас Пинтор владеет школой бокса в Мехико-Сити, которую он построил благодаря заработкам в профессионалах.
Геннадий Головкин и Лупе Пинтор в Мехико. Фото WBC
Отметим, что наибольшие споры в бою Головкин - Аьварес вызвал вердикт судьи Аделейд Берд, которая выставила счет 118-110 в пользу мексиканца. Ее коллега Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114. Подробнее о Берд можно прочитать здесь. Атлетическая комиссия Невады решила отстранить ее от больших боев.
Все новости о бое Головкин - Альварес