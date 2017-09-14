Как казахстанцы в Мексике болели за Головкина в его бою с "Канело" Альваресом

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Боруссия Д Кельн 5:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
>>>
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 2:1
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Динамо Р 22:30
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 17:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

Как казахстанцы в Мексике болели за Головкина в его бою с "Канело" Альваресом

Были также гости из других стран Латинской Америки.

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2 Комментария
Геннадий Головкин на флаге Мексики. Фото twitter.com
Геннадий Головкин на флаге Мексики. Фото twitter.com
Казахстанцы из Мексики в одной компании посмотрели бой соотечественника Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на El Universal

Посольство Казахстана в Мехико-сити организовало специальный прием в честь этого события. Перед началом ТВ-трансляции живой оркестр исполнил гимны обеих стран. Смотрели бой вместе как казахстанцы, так и мексиканцы.

На мероприятие посол Казахстана в Мексике Андриан Елемесов пригласил своих коллег из других стран Латинской Америки - Гватемалы и Сальвадора. Специальным гостем стал бывший чемпион мира по версии WBC и член Зала славы бокса 62-летний мексиканец Лупе Пинтор (56-14-2, 42 КО), который выступал в профи с 1974 по 1995 год. 

Как казахстанцы болели за Головкина в Лас-Вегасе

"Я мексиканец - и я за GGG!"









Фото El Univercal 

Бой Головкина и "Канело" завершился вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. 

Видео полного боя Головкин - "Канело"

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров, а Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело".

Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Canelo Сегодня 22:23
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
өте керемет!
Ответить 0
 
rustemz Жанисбаев Сегодня 22:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
По опросам 79% в интернете считают, что выиграл ГГГ. И куча экспертов тоже (Легенда, Шымпоц просто тролль=))
Who did you have winning Canelo-GGG?
10%
Canelo Alvarez
(386 votes)
79%
Gennady Golovkin
(3044 votes)
11%
Draw
(410 votes)
3840 votes total were submitted in this online poll.
Out of a total of 69 boxing writers and fighters, a landslide 54 thought GGG won the fight. Only FIVE thought Canelo won, and the rest had it a draw.
118-110 GGG
117-111 GGG
Jack Rathborn (Mirror UK) —————→ 117-111 GGG
Harold Lederman (HBO) ——————116-112 GGG
116-112 GGG
116-112 GGG
116-112 GGG
116-112 GGG
Steve Lillis (BoxNation) ——————→ 116-112 GGG
116-112 GGG
116-112 GGG
Shaun Al-Shatti (MMA Fighting) ———→ 116-112 GGG
Ryan Frederick (Wrestling Observer) —→ 116-112 GGG
Patrick Stumberg (MMA Mania) ———→ 116-112 GGG
116-113 GGG
115-112 GGG
115-113 GGG
Gary Locket ——————————→ 115-113 GGG
115-113 GGG
115-113 GGG
115-113 GGG
115-113 GGG
115-113 GGG
Sean Sheehan (Severe MMA) ————→ 115-113 GGG
Rob Tatum (Combat Press) —————→ 115-113 GGG
115-113 GGG
115-113 GGG
115:113 GGG
115:113 GGG
Golovkin

Golovkin
Enzo Macarenelli —————————Golovkin
Golovkin
Golovkin
Golovkin
Golovkin
Golovkin
Golovkin
Ohara Davies ——————————→ Golovkin
Golovkin
Golovkin
Golovkin
Kevin Kelly ————————→ Golovkin
Golovkin
Golovkin
Golovkin
Ring TV Cynthia Conte, M.Rosenthal—Golovkin
Michael Montero —————————→ Golovkin
Joe Rogan (UFC) —————————→ Golovkin
Jim Rome (sports broadcaster) ————Golovkin
Sergey Kovalev ————————————→ Golovkin
Golovkin
114:114 Draw
Steven Muehlhausen (Sporting News) —→ 114-114 Draw
114-114 Draw
Lance Pugmire (LA Times) —————→ 114-114 Draw
114-114 Draw
114:114 Draw
114-114 Draw
114:114 Draw
115-113 Canelo
115-113 Canelo
Erik Morales ——————————→ 116-112 Canelo
116:112 Canelo
Unfortunately for the sport, this type of judging will continue as we have no oversight except the commissions themselves and they have already forgiven the one 118-110 scorecard from Adalaide Byrd.
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