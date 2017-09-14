Как казахстанцы в Мексике болели за Головкина в его бою с "Канело" Альваресом

Были также гости из других стран Латинской Америки.
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Геннадий Головкин на флаге Мексики. Фото twitter.com
Казахстанцы из Мексики в одной компании посмотрели бой соотечественника Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на El Universal.
Посольство Казахстана в Мехико-сити организовало специальный прием в честь этого события. Перед началом ТВ-трансляции живой оркестр исполнил гимны обеих стран. Смотрели бой вместе как казахстанцы, так и мексиканцы.
На мероприятие посол Казахстана в Мексике Андриан Елемесов пригласил своих коллег из других стран Латинской Америки - Гватемалы и Сальвадора. Специальным гостем стал бывший чемпион мира по версии WBC и член Зала славы бокса 62-летний мексиканец Лупе Пинтор (56-14-2, 42 КО), который выступал в профи с 1974 по 1995 год.
Как казахстанцы болели за Головкина в Лас-Вегасе
"Я мексиканец - и я за GGG!"
Фото El Univercal
Бой Головкина и "Канело" завершился вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114.
Видео полного боя Головкин - "Канело"
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров, а Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело".
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
Посольство Казахстана в Мехико-сити организовало специальный прием в честь этого события. Перед началом ТВ-трансляции живой оркестр исполнил гимны обеих стран. Смотрели бой вместе как казахстанцы, так и мексиканцы.
На мероприятие посол Казахстана в Мексике Андриан Елемесов пригласил своих коллег из других стран Латинской Америки - Гватемалы и Сальвадора. Специальным гостем стал бывший чемпион мира по версии WBC и член Зала славы бокса 62-летний мексиканец Лупе Пинтор (56-14-2, 42 КО), который выступал в профи с 1974 по 1995 год.
Как казахстанцы болели за Головкина в Лас-Вегасе
"Я мексиканец - и я за GGG!"
— MedioTiempo (@mediotiempo) 17 сентября 2017 г.
Y así, con el Cielito Lindo, se olvida cualquier polémica por el empate https://t.co/5WhPCRpfuo pic.twitter.com/tn5Wc7V0KB
— MedioTiempo (@mediotiempo) 17 сентября 2017 г.
El embajador y su esposa preocupados por el buen arranque del #Canelo
EN VIVO: https://t.co/5WhPCRpfuo pic.twitter.com/CpYpQjAbUm
Фото El Univercal
Бой Головкина и "Канело" завершился вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114.
Видео полного боя Головкин - "Канело"
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров, а Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело".
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес