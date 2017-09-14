"Я мексиканец, и я за GGG! Однозначно он выиграл!". Как Лас-Вегас отреагировал на ничью Головкина и Альвареса

Мнения жителей и гостей города о бое.
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Освистыванием судейского решения завершился бой между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом. На пресс-конференции после поединка собравшиеся журналисты перебивали промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойю, говорившего о равном бое, требуя не держать их за дураков. Большинство склонилось в пользу победы казахстанца.
Как выглядят Головкин и Альварес после поединка
Корреспондент Vesti.kz вышел на улицы Лас-Вегаса, чтобы узнать мнения жителей и гостей города о прошедшем поединке.
Дэн Эванс, англичанин: "Мы приехали в Лас-Вегас большой компанией друзей. Специально, чтобы посмотреть бой Мейвезер - МакГрегор, а потом Головкин - "Канело". И вчера был настоящий бокс, в котором GGG однозначно засудили. Судьям должно быть стыдно! Будем ждать реванш, чтобы GGG избил рыжего и не оставил вопросов".
Херардо Барроса, мексиканец: "Я мексиканец, и я за GGG! Однозначно он выиграл этот бой!"
Розалия Рохас, мексиканка: "Мы приехали специально на бой и уже почти сутки не можем отойти от этой несправедливости! "Канело" лучший, он выиграл этот бой, он тоже был уверен в своей победе".
Айзек Мартинес, американец: "Я только несколько часов назад прилетел из Калифорнии. Не смотрел бой, но видел сюжет в новостях. Кажется, GGG засудили, да? Очень нехорошо".
Феликс Закс, немец: "Не понимаю, о чем спор. Иногда GGG был сильнее, иногда "Канело", победила дружба, никому не обидно".
Мэтью Прайс, американец: "В Лас-Вегасе долго ждали этот бой, и жаль, что опять не очень хорошее судейство. GGG лучший! Весь мир видел, что он чемпион! Армия его поклонников станет только еще больше!"
Видео реакции Джейкобса на объявление судейского решения в бою Головкин - "Канело"
Стоит отметить, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело".
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©