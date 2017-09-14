Видео реакции Джейкобса на объявление судейского решения в бою Головкин - "Канело"

Решение судей этого поединка вызвало много споров.
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Представляем вашему вниманию видео реакции американского боксера Дэниэла Джейкобса на объявление судейского решения в бою казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Стала известна дата возвращения Геннадия Головкина на ринг
Стоит отметить, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело".