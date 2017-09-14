Промоутер Головкина назвал имена соперников на следующий бой и дату реванша с "Канело"

Первый поединок казахстанца с мексиканцем завершился вничью.
Сегодня 09:28
Ссылки по теме:
- "Канело" Альварес отметил ничью в бою с Головкиным вечеринкой в клубе Лас-Вегаса
- Стала известна дата возвращения Геннадия Головкина на ринг
- "Канело" Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным
Фото: Al Bello/Getty Images
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), поделился с журналистом CBS Sports Лайлом Фитцсиммонсом планами на ближайшее время.
Ранее стало известно, что Головкин вернется на ринг уже в этом году. По словам Леффлера, свой следующий бой казахстанский боксер проведет в декабре.
В числе наиболее вероятных соперников два кандидата - чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) и пуэрториканец Мигель Котто (41-5, 33 КО), который в августе завоевал титул WBO в первом среднем весе.
Говоря о Сондерсе, Леффлер отметил, что британец хочет "сумасшедшие деньги" за бой с Головкиным, а относительно поединка с Котто - "есть только один способ это выяснить".
Также промоутер GGG добавил, что реванш с Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) состоится в мае следующего года. Сам мексиканский боксер заявил, что больше не планирует выступать в этом году и намерен отдохнуть до мая.
"Промоутер Головкина сказал мне, что следующий бой будет в декабре, а реванш с "Канело" в мае. Сондерс хочет "безумные деньги". По поводу Котто: "есть только один способ это выяснить", - написал Фитцсиммонс в своем твиттере.
Напомним, бой между Головкиным и "Канело" состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
После поединка в ринге оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.
Ранее стало известно, что Головкин вернется на ринг уже в этом году. По словам Леффлера, свой следующий бой казахстанский боксер проведет в декабре.
В числе наиболее вероятных соперников два кандидата - чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) и пуэрториканец Мигель Котто (41-5, 33 КО), который в августе завоевал титул WBO в первом среднем весе.
Говоря о Сондерсе, Леффлер отметил, что британец хочет "сумасшедшие деньги" за бой с Головкиным, а относительно поединка с Котто - "есть только один способ это выяснить".
Также промоутер GGG добавил, что реванш с Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) состоится в мае следующего года. Сам мексиканский боксер заявил, что больше не планирует выступать в этом году и намерен отдохнуть до мая.
"Промоутер Головкина сказал мне, что следующий бой будет в декабре, а реванш с "Канело" в мае. Сондерс хочет "безумные деньги". По поводу Котто: "есть только один способ это выяснить", - написал Фитцсиммонс в своем твиттере.
GGG's promoter tells me he'll fight in December and rematch Canelo in May. Saunders wants "crazy money." On Cotto: "One way to find out."— Lyle Fitzsimmons (@Fitzbitz) 17 сентября 2017 г.
Напомним, бой между Головкиным и "Канело" состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
После поединка в ринге оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.