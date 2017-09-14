Как выглядят Головкин и Альварес после поединка

Бой в Лас-Вегасе завершился вничью.
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Еще долго не утихнут споры относительно справедливого (или нет?) судейства поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса. Только вот в истории бокса все равно в графе "результат" будет стоять ничья.
В свою очередь Vesti.kz подготовили небольшую подборку фотографий специально для тех, кто любит оценивать исход боя по повреждениям на лице.
Скажем сразу, "досталось" и GGG, и "Канело". Это еще один факт в пользу того, что независимо от исхода встречи мы получили конкурентный, динамичный бой. А отсутствие многочисленных клинчей - своеобразная изюминка битвы, из-за чего смотрелось действо практически на одном дыхании.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
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