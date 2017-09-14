Как казахстанцы в Лас-Вегасе болели за Головкина в бою против "Канело" Альвареса

Бой посетили тысячи соотечественников GGG.
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Тысячи казахстанцев прибыли в Лас-Вегас, чтобы поддержать чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадия Головкина в бою против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. В их числе - многие известные личности. Подробности - в фоторепортаже Vesti.kz.
За несколько часов до боя казахстанцы устроили шествие по улицам Лас-Вегаса до арены T-Mobile в поддержку GGG.
"В Лас-Вегас приехали тысячи людей, которые болеют за Головкина. Замечательная погода, замечательное настроение. И сегодня мы будем болеть за одного фаворита - это Геннадий Головкин, который положит "Канело" на ринг и покажет настоящий казахстанский бокс!" - отметил один из организаторов шествия, известный блогер Кайрат Кудайберген (на фото справа).
Актер, шоумен, режиссер, продюсер и сценарист Нуртас Адамбаев (в центре).
"Очень рад, что увидел в Лас-Вегасе многих казахстанских боксеров", - отметил председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев, который признался, что давно состоит в хороших отношениях с казахстанским чемпионом.
Также в числе поддержавших Головкина - экс-боксер-профессионал Марат Мазимбаев, который впервые прибыл на бой своего соотечественника.
"Если бы Альварес работал первым номером, его бы Гена перерубил", - отметил Мазимбаев после поединка.
Не пропустил поединок и близкий друг Головкина, экс-депутат Мухтар Тиникеев.
Очень много было на бое и простых казахстанцев. Многие признавались, что планировали лететь большими компаниями, но не всем удалось получить американскую визу.
Данияр Абдыкадыров прилетел из Астаны: "Мы прилетели большой толпой с друзьями - из Астаны, Алматы, Караганды, чтобы поболеть за нашего Гену GGG Головкина. Хоть и мексиканских болельщиков в День независимости Мексики приехало побольше. Но мы уверены, что такой маленькой толпой мы одолеем всех. Наш Головкин - номер один в среднем весе!"
Айдос Карабеков, Алматы: "Мы приехали поболеть за нашего народного чемпиона. Боксерский интеллект Гены намного выше Альвареса".
Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело".
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©