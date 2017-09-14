Гена не проиграл от ничьей. Пояса у него остались, деньги заработал, может реванш провести - Мазимбаев

Экс-профи считает, что Альварес специально работал вторым номером.
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Казахстанский боксер-профессионал, выступавший во втором наилегчайшем весе, экс-чемпион мира Марат Мазимбаев, посетивший в Лас-Вегасе бой своего земляка Геннадия Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, поделился с корреспондентом Vesti.kz своим взглядом на этот поединок.
Как выглядят Головкин и Альварес после поединка
"Бой был очень интересным. Судьи решили вничью, здесь можно не согласиться, конечно. Но от этого, я думаю, Гена не проиграл. Пояса у него остались, деньги заработал, может бой-реванш провести, если захочет "Канело". А так, конечно, бой был очень интересным, напряженным, держал в напряжении. Видно было, что у "Канело" есть четкий план от своего тренерского штаба, и он старался его придерживаться. Он не стал драться сразу, вторым номером работал. Если бы он работал первым номером, его бы Гена перерубил. Гена, в свою очередь, бой провел хорошо. Но моментами было, что пропускал удары. Но и соперник был серьезен, от таких ударов никто не застрахован", - сказал Мазимбаев.
Видео реакции Джейкобса на объявление судейского решения в бою Головкин - "Канело"
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Сегодня стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело".