Казахстанцы устроили шествие с флагами в Лас-Вегасе в поддержку Головкина

До боя Головкин - "Канело" осталось совсем чуть-чуть.
Ссылки по теме:
- Завершился первый бой вечера бокса Головкин - "Канело" Альварес
- Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - "Канело"
- Прямая трансляция боя за титул WBO в среднем весе Сондерс - Монро
Казахстанцы организовали шествие по Лас-Вегасу в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Сегодня все казахстанцы - не только с Казахстана, но и со всех точек земли - решили собраться. В Лас-Вегас приехали тысячи людей, которые болеют за Головкина. Замечательная погода, замечательное настроение. И сегодня мы будем болеть за одного фаворита - это Геннадий Головкин, который положит "Канело" на ринг и покажет настоящий казахстанский бокс!" - рассказал блогер Кайрат Кудайберген, который выступил одним из организаторов шествия.
Вечер бокса в Лас-Вегасе уже стартовал. Сейчас проходят предварительные бои. В 6:00 по времени Астаны начнутся поединки андеркарта которые войдут в ТВ-трансляцию, а в 8:50 на ринг выйдут Головкин и Альварес. В прямом эфире бой можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz