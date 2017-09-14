Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - "Канело"

Запланировано восемь боев, включая и главный.
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В Лас-Вегасе на арене T-Mobile стартовал вечер бокса, главным событием которого станет бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
В андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
Расписание вечера бокса:
- женский бой по правилам шести раундов: в наилегчайшем весе американка Марлен Эспарза (2-0, 0 КО) встретится с Танией Косме (5-6-1, 1 KO) из Мексики;
- женский бой по правилам шести раундов: британка Никола Адамс (2-0, 1 КО) в рамках наилегчашего веса встретится с Александрой Влайк (11-6, 2 КО) из Венгрии;
- шестираундовый бой в первом полусреднем весе между американцем Верджилом Ортисом (6-0, 6 KO) и мексиканцем Сезаром Валензуэлой (7-1, 2 KO);
- четырехраундовый бой украинского боксера Сергея Богачука (4-0, 4 КО) - соперник выяснится в ходе трансляции, имя официально не называлось.
Расписание боев андеркарта, которое войдет в телевизионную трансляцию:
В полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО).
Во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем весе (до 55,3 килограмма) будут боксировать американец Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и мексиканец Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО).
За титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в легком весе сойдутся американец Райан Мартин (19-0, 11 КО) и мексиканец Франсиско Рохо (20-2, 13 КО).
По времени Астаны "телевизонные" бои андеркарта начнутся в 6:00, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
В андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
Расписание вечера бокса:
- женский бой по правилам шести раундов: в наилегчайшем весе американка Марлен Эспарза (2-0, 0 КО) встретится с Танией Косме (5-6-1, 1 KO) из Мексики;
- женский бой по правилам шести раундов: британка Никола Адамс (2-0, 1 КО) в рамках наилегчашего веса встретится с Александрой Влайк (11-6, 2 КО) из Венгрии;
- шестираундовый бой в первом полусреднем весе между американцем Верджилом Ортисом (6-0, 6 KO) и мексиканцем Сезаром Валензуэлой (7-1, 2 KO);
- четырехраундовый бой украинского боксера Сергея Богачука (4-0, 4 КО) - соперник выяснится в ходе трансляции, имя официально не называлось.
Расписание боев андеркарта, которое войдет в телевизионную трансляцию:
В полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО).
Во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем весе (до 55,3 килограмма) будут боксировать американец Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и мексиканец Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО).
За титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в легком весе сойдутся американец Райан Мартин (19-0, 11 КО) и мексиканец Франсиско Рохо (20-2, 13 КО).
По времени Астаны "телевизонные" бои андеркарта начнутся в 6:00, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес