Если "Канело" верит в свою победу, то он идиот, но бой с Головкиным потрясающий! - комментатор UFC Роган

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Анжи Краснодар 1:5
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Дженоа Лацио 2:3
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Бавария Майнц 4:0
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Боруссия Д Кельн 5:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
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Шахтер Окжетпес 2:1
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Зимбру Динамо-Авто 1:0
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Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
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Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Динамо Р 22:30
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 17:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

Если "Канело" верит в свою победу, то он идиот, но бой с Головкиным потрясающий! - комментатор UFC Роган

Он смотрел бой в прямом эфире своего шоу и жестко высказался о судействе.

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4 Комментария
Американский актер, комик, мастер боевых искусств и комментатор UFC Джо Роган в своем шоу на YouTube в прямом эфире следил за боем между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Вместе с Роганом в студии находились аналитик UFC Эдди Браво и комик Джим Нортон. Стоит отметить, что Браво, имеющий мексиканское происхождение, в прошлом - профессиональный грэпплер. 

Vesti.kz приводят расшифровку их беседы:

- (Роган) Сейчас для бокса нет ничего лучше, чем этот бой. Особенно теперь, после поединка Мейвезер - Макгрегор, ты понимаешь, что бой Головкин - "Канело" - это интересно. Флойд закончил бой так, как все ожидали, было понятно, что они - бойцы разного уровня. Ты только посмотри на это! 

- (Браво) Нет, определенно, Головкин взял этот бой!

- (Нортон) Мне кажется, оба боя хороши для бокса: и Мейвезер - МакГрегор и GGG - Альварес. 

- (Роган) Кстати, пока не объявили решение. Брендан Шауб (бывший боец UFC, занимавшийся олимпийским боксом - Vesti.kz) мне сказал, что если Головкин не устроит Альваресу какой-то невероятный разгром, избиение, то проиграет решением. Из-за коррупции! Просто потому, что так устроен бокс, и для бизнеса так лучше победа "Канело". Просто хочу, чтобы вы знали его слова.

- (Браво) Tecate- главный спонсор (речь идет о мексиканском бренде пива - Vesti.kz). 

- (Роган) О чем я и говорю! Половина аудитории этого боя - походу, мексиканцы. В Мексике он идол, просто идол! Посмотрим, сбудутся ли предсказание Брэндона, потому что мы думаем, что Головкин выиграл. Неофициальный судья сказал, что Головкин впереди на несколько раундов. Мы с вами думаем, что GGG - победитель, хотя "Канело" дал прекрасный бой. 

- Так, прибавь-ка звук!

Майкл Баффер объявляет решение судей о ничьей:

- (Роган) Вот об этом я и говорю!

- (Нортон) Ну, *** твою мать! Заго*няли весь бокс! 

- (Роган) Да, Брэндон Шоуп, ты оказался прав. Просто мудрец - Брэндон Шоуп у нас просто пророк! 

- (Браво) Что же они с боксом, су*и, делают?! А этот-то ("Канело") чем недоволен?

- (Роган) Потому что-то он знает, что про*рал! Мне кажется, он чувствует себя неловко. Он ведь знает, что получил по жопе. 

- (Нортон) Как тут вообще может быть ничья?!

Оценки Роуча, Рафаэля и других видных экспертов. Почти все за Головкина

- (Браво) Смотри, если бы он радовался, это означало бы, что он понимает, что проиграл, а сейчас у него недовольное лицо - это умный ход!

- (Нортон) Это счет - полная херня!

- (Браво) А Головкин злой потому, что ему не отдали победу. 

- (Нортон) Он попал более 200 раз. 

- (Роган) Злой, что не выиграл. Но не только. Еще и потому, что он перебоксировал его. Получилась ничья. 

- (Нортон) У него на 50 ударов больше. Как тут, бл**ь, может быть ничья?!

Статистика всех ударов боя GGG - "Канело"

- (Роган) Ага, вот смотрите. 

- (Нортон) Тут разница в силовых ударах. Вот видите, какая штука. Два вида силовых ударов. 

- (Роган) Не знаю. 

- (Нортон) А число атак? Я не могу на это смотреть!

- (Роган) Силовых ударов у него больше - 114-110. И всего силовых ударов тоже. Он выиграл. Да уж арифметика ... 

Если вдуматься, то силовой удар нужно воспринимать только одним образом - когда попадают мощным ударом. Вот что это такое! А они считают любой удар, который просто попал. Понимаете? Когда один удар выбивает из тебя все го*но и после этого тебя не слушаются ноги - вот что силовые удары. А у них считают любые удары, которые прошли. И то, и другое у них - силовые удары. 

Посмотри, сколько лицо пришлись в лицо "Канело". 109 - на правую и 98 - на левую.Всего 210 против 127. Разница в том, сколько пришлось на голову. Головкин попадал намного больше. 

- (Браво) Пояс остался у него. Так что в принципе ничего страшного не произошло. Теперь, естественно, будет реванш. Ты только представь себе, сколько они поднимут!

- (Роган) Да, Брэндон попал в самую точку. 

- (Нортон) Еб**ный бокс! Бой был потрсающий, но все эти интриги - это пи**ец!

- (Нортон) Брэндон как в воду глядел!

- (Браво) Будем слушать, ребята?

- (Нортон) Альвареса? А смысл? 

- (Роган) Не хочу проблем на YouTube. 

- (Нортон) Если он не скажет "Я так счастлив, что мне дали ничью" - я вообще не хочу знать что он говорит! 

- (Роган) Если он думает, что выиграл - то идиот! Бой все равно хороший, мне понравился. С одной стороны - мне неприятно, потому что я думаю, что Головкин победил. А с другой стороны - бой-то отличный!

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!





Поединок Головкин - Альварес прошел в Лас-Вегасе и завершился неожиданной ничьей. Казахстанец прервал серию из 37 побед подряд (33 нокаутом) в 37 боях, но защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. 

Наибольшие споры и разногласия в боксерском обществе вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. Так, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд даже призвал уволить ее, а тренер GGG Абель Санчес посоветовал ей снова пойти в школу. 

Берд не впервые портит большие бои! Что нужно знать о ней

Между тем глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день.

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Самат Дарибаев Сегодня 21:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
эх было бы Головкину лет 25!
а так люди заговорили в 35!
Ответить 1
 
айдос Сегодня 22:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 154
Бәрі Альварестің мафия командасының жоспарымен өтуде, реваншта Гена нокаутқа жібермесе Альварес жеңеді де көп ақша табатын екінші Майвезер болады, өкінішке орай Генаның уақыты өтіп бара жатсада еңбегі мен осы екі кездесудің арқасында кашелегін қампитатын болады.
Ответить 0
 
Руся Махамбетов Сегодня 22:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1224
Жестко!))
Ответить 0
 
SAEBIZ Сегодня 22:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
человек из передачи "фактор страха" !
Ответить 0
 