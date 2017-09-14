Если "Канело" верит в свою победу, то он идиот, но бой с Головкиным потрясающий! - комментатор UFC Роган

Он смотрел бой в прямом эфире своего шоу и жестко высказался о судействе.
Сегодня 21:02
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Американский актер, комик, мастер боевых искусств и комментатор UFC Джо Роган в своем шоу на YouTube в прямом эфире следил за боем между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Вместе с Роганом в студии находились аналитик UFC Эдди Браво и комик Джим Нортон. Стоит отметить, что Браво, имеющий мексиканское происхождение, в прошлом - профессиональный грэпплер.
Vesti.kz приводят расшифровку их беседы:
- (Роган) Сейчас для бокса нет ничего лучше, чем этот бой. Особенно теперь, после поединка Мейвезер - Макгрегор, ты понимаешь, что бой Головкин - "Канело" - это интересно. Флойд закончил бой так, как все ожидали, было понятно, что они - бойцы разного уровня. Ты только посмотри на это!
- (Браво) Нет, определенно, Головкин взял этот бой!
- (Нортон) Мне кажется, оба боя хороши для бокса: и Мейвезер - МакГрегор и GGG - Альварес.
- (Роган) Кстати, пока не объявили решение. Брендан Шауб (бывший боец UFC, занимавшийся олимпийским боксом - Vesti.kz) мне сказал, что если Головкин не устроит Альваресу какой-то невероятный разгром, избиение, то проиграет решением. Из-за коррупции! Просто потому, что так устроен бокс, и для бизнеса так лучше победа "Канело". Просто хочу, чтобы вы знали его слова.
- (Браво) Tecate- главный спонсор (речь идет о мексиканском бренде пива - Vesti.kz).
- (Роган) О чем я и говорю! Половина аудитории этого боя - походу, мексиканцы. В Мексике он идол, просто идол! Посмотрим, сбудутся ли предсказание Брэндона, потому что мы думаем, что Головкин выиграл. Неофициальный судья сказал, что Головкин впереди на несколько раундов. Мы с вами думаем, что GGG - победитель, хотя "Канело" дал прекрасный бой.
- Так, прибавь-ка звук!
Майкл Баффер объявляет решение судей о ничьей:
- (Роган) Вот об этом я и говорю!
- (Нортон) Ну, *** твою мать! Заго*няли весь бокс!
- (Роган) Да, Брэндон Шоуп, ты оказался прав. Просто мудрец - Брэндон Шоуп у нас просто пророк!
- (Браво) Что же они с боксом, су*и, делают?! А этот-то ("Канело") чем недоволен?
- (Роган) Потому что-то он знает, что про*рал! Мне кажется, он чувствует себя неловко. Он ведь знает, что получил по жопе.
- (Нортон) Как тут вообще может быть ничья?!
Оценки Роуча, Рафаэля и других видных экспертов. Почти все за Головкина
- (Браво) Смотри, если бы он радовался, это означало бы, что он понимает, что проиграл, а сейчас у него недовольное лицо - это умный ход!
- (Нортон) Это счет - полная херня!
- (Браво) А Головкин злой потому, что ему не отдали победу.
- (Нортон) Он попал более 200 раз.
- (Роган) Злой, что не выиграл. Но не только. Еще и потому, что он перебоксировал его. Получилась ничья.
- (Нортон) У него на 50 ударов больше. Как тут, бл**ь, может быть ничья?!
Статистика всех ударов боя GGG - "Канело"
- (Роган) Ага, вот смотрите.
- (Нортон) Тут разница в силовых ударах. Вот видите, какая штука. Два вида силовых ударов.
- (Роган) Не знаю.
- (Нортон) А число атак? Я не могу на это смотреть!
- (Роган) Силовых ударов у него больше - 114-110. И всего силовых ударов тоже. Он выиграл. Да уж арифметика ...
Если вдуматься, то силовой удар нужно воспринимать только одним образом - когда попадают мощным ударом. Вот что это такое! А они считают любой удар, который просто попал. Понимаете? Когда один удар выбивает из тебя все го*но и после этого тебя не слушаются ноги - вот что силовые удары. А у них считают любые удары, которые прошли. И то, и другое у них - силовые удары.
Посмотри, сколько лицо пришлись в лицо "Канело". 109 - на правую и 98 - на левую.Всего 210 против 127. Разница в том, сколько пришлось на голову. Головкин попадал намного больше.
- (Браво) Пояс остался у него. Так что в принципе ничего страшного не произошло. Теперь, естественно, будет реванш. Ты только представь себе, сколько они поднимут!
- (Роган) Да, Брэндон попал в самую точку.
- (Нортон) Еб**ный бокс! Бой был потрсающий, но все эти интриги - это пи**ец!
- (Нортон) Брэндон как в воду глядел!
- (Браво) Будем слушать, ребята?
- (Нортон) Альвареса? А смысл?
- (Роган) Не хочу проблем на YouTube.
- (Нортон) Если он не скажет "Я так счастлив, что мне дали ничью" - я вообще не хочу знать что он говорит!
- (Роган) Если он думает, что выиграл - то идиот! Бой все равно хороший, мне понравился. С одной стороны - мне неприятно, потому что я думаю, что Головкин победил. А с другой стороны - бой-то отличный!
Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!
Поединок Головкин - Альварес прошел в Лас-Вегасе и завершился неожиданной ничьей. Казахстанец прервал серию из 37 побед подряд (33 нокаутом) в 37 боях, но защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Наибольшие споры и разногласия в боксерском обществе вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. Так, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд даже призвал уволить ее, а тренер GGG Абель Санчес посоветовал ей снова пойти в школу.
Берд не впервые портит большие бои! Что нужно знать о ней
Между тем глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Вместе с Роганом в студии находились аналитик UFC Эдди Браво и комик Джим Нортон. Стоит отметить, что Браво, имеющий мексиканское происхождение, в прошлом - профессиональный грэпплер.
Vesti.kz приводят расшифровку их беседы:
- (Роган) Сейчас для бокса нет ничего лучше, чем этот бой. Особенно теперь, после поединка Мейвезер - Макгрегор, ты понимаешь, что бой Головкин - "Канело" - это интересно. Флойд закончил бой так, как все ожидали, было понятно, что они - бойцы разного уровня. Ты только посмотри на это!
- (Браво) Нет, определенно, Головкин взял этот бой!
- (Нортон) Мне кажется, оба боя хороши для бокса: и Мейвезер - МакГрегор и GGG - Альварес.
- (Роган) Кстати, пока не объявили решение. Брендан Шауб (бывший боец UFC, занимавшийся олимпийским боксом - Vesti.kz) мне сказал, что если Головкин не устроит Альваресу какой-то невероятный разгром, избиение, то проиграет решением. Из-за коррупции! Просто потому, что так устроен бокс, и для бизнеса так лучше победа "Канело". Просто хочу, чтобы вы знали его слова.
- (Браво) Tecate- главный спонсор (речь идет о мексиканском бренде пива - Vesti.kz).
- (Роган) О чем я и говорю! Половина аудитории этого боя - походу, мексиканцы. В Мексике он идол, просто идол! Посмотрим, сбудутся ли предсказание Брэндона, потому что мы думаем, что Головкин выиграл. Неофициальный судья сказал, что Головкин впереди на несколько раундов. Мы с вами думаем, что GGG - победитель, хотя "Канело" дал прекрасный бой.
- Так, прибавь-ка звук!
Майкл Баффер объявляет решение судей о ничьей:
- (Роган) Вот об этом я и говорю!
- (Нортон) Ну, *** твою мать! Заго*няли весь бокс!
- (Роган) Да, Брэндон Шоуп, ты оказался прав. Просто мудрец - Брэндон Шоуп у нас просто пророк!
- (Браво) Что же они с боксом, су*и, делают?! А этот-то ("Канело") чем недоволен?
- (Роган) Потому что-то он знает, что про*рал! Мне кажется, он чувствует себя неловко. Он ведь знает, что получил по жопе.
- (Нортон) Как тут вообще может быть ничья?!
Оценки Роуча, Рафаэля и других видных экспертов. Почти все за Головкина
- (Браво) Смотри, если бы он радовался, это означало бы, что он понимает, что проиграл, а сейчас у него недовольное лицо - это умный ход!
- (Нортон) Это счет - полная херня!
- (Браво) А Головкин злой потому, что ему не отдали победу.
- (Нортон) Он попал более 200 раз.
- (Роган) Злой, что не выиграл. Но не только. Еще и потому, что он перебоксировал его. Получилась ничья.
- (Нортон) У него на 50 ударов больше. Как тут, бл**ь, может быть ничья?!
Статистика всех ударов боя GGG - "Канело"
- (Роган) Ага, вот смотрите.
- (Нортон) Тут разница в силовых ударах. Вот видите, какая штука. Два вида силовых ударов.
- (Роган) Не знаю.
- (Нортон) А число атак? Я не могу на это смотреть!
- (Роган) Силовых ударов у него больше - 114-110. И всего силовых ударов тоже. Он выиграл. Да уж арифметика ...
Если вдуматься, то силовой удар нужно воспринимать только одним образом - когда попадают мощным ударом. Вот что это такое! А они считают любой удар, который просто попал. Понимаете? Когда один удар выбивает из тебя все го*но и после этого тебя не слушаются ноги - вот что силовые удары. А у них считают любые удары, которые прошли. И то, и другое у них - силовые удары.
Посмотри, сколько лицо пришлись в лицо "Канело". 109 - на правую и 98 - на левую.Всего 210 против 127. Разница в том, сколько пришлось на голову. Головкин попадал намного больше.
- (Браво) Пояс остался у него. Так что в принципе ничего страшного не произошло. Теперь, естественно, будет реванш. Ты только представь себе, сколько они поднимут!
- (Роган) Да, Брэндон попал в самую точку.
- (Нортон) Еб**ный бокс! Бой был потрсающий, но все эти интриги - это пи**ец!
- (Нортон) Брэндон как в воду глядел!
- (Браво) Будем слушать, ребята?
- (Нортон) Альвареса? А смысл?
- (Роган) Не хочу проблем на YouTube.
- (Нортон) Если он не скажет "Я так счастлив, что мне дали ничью" - я вообще не хочу знать что он говорит!
- (Роган) Если он думает, что выиграл - то идиот! Бой все равно хороший, мне понравился. С одной стороны - мне неприятно, потому что я думаю, что Головкин победил. А с другой стороны - бой-то отличный!
Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!
Поединок Головкин - Альварес прошел в Лас-Вегасе и завершился неожиданной ничьей. Казахстанец прервал серию из 37 побед подряд (33 нокаутом) в 37 боях, но защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Наибольшие споры и разногласия в боксерском обществе вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. Так, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд даже призвал уволить ее, а тренер GGG Абель Санчес посоветовал ей снова пойти в школу.
Берд не впервые портит большие бои! Что нужно знать о ней
Между тем глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день.
Все новости о бое Головкин - Альварес