Роуч, Ледерман, Рафаель и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин - Альварес

Бой состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью.
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Головкин против Альвареса. Фото из твиттера @HBOboxing
Накануне, утром 17 сентября, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся титульный бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок продлился 12 раундов и завершился вничью.
Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, а третий выставил ничейные оценки - 114-114. Такой счет по итогам противостояния вызвал много споров.
Vesti.kz предлагает вам ознакомится с оценками известных экспертов в мире бокса.
Эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль: 116 - 112 в пользу Головкина.
Аналитик НВО Гарольд Ледерман: 116 - 112 в пользу Головкина.
Известный американский тренер Фредди Роуч: 116 - 112 в пользу Головкина.
Легендарный американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime Боб Шэридан: 114 - 113 в пользу Головкина.
Редактор сайта издания The Ring Дуглас Фишер: 115 - 112 в пользу Головкина.
Журналист Fightnews.com Мигель Ангель Марвилла: 115-113 в пользу "Канело".
Журналист телеканала Golpe a Golpe Хорхе Эдуардо Санчес - 114 - 113 в пользу "Канело".
Директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе: 114 - 114 ничья
Журналист ESPN Фернандо Барбоза: 116 - 112 в пользу Головкина.
Ничейный результат возмутил фанатов бокса со всего мира. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако он все равно защитил свои титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.
Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем, мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, а третий выставил ничейные оценки - 114-114. Такой счет по итогам противостояния вызвал много споров.
Vesti.kz предлагает вам ознакомится с оценками известных экспертов в мире бокса.
Эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль: 116 - 112 в пользу Головкина.
Аналитик НВО Гарольд Ледерман: 116 - 112 в пользу Головкина.
Известный американский тренер Фредди Роуч: 116 - 112 в пользу Головкина.
Легендарный американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime Боб Шэридан: 114 - 113 в пользу Головкина.
Редактор сайта издания The Ring Дуглас Фишер: 115 - 112 в пользу Головкина.
Журналист Fightnews.com Мигель Ангель Марвилла: 115-113 в пользу "Канело".
Журналист телеканала Golpe a Golpe Хорхе Эдуардо Санчес - 114 - 113 в пользу "Канело".
Директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе: 114 - 114 ничья
Журналист ESPN Фернандо Барбоза: 116 - 112 в пользу Головкина.
Ничейный результат возмутил фанатов бокса со всего мира. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако он все равно защитил свои титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.
Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем, мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес