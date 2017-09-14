Бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena

Для казахстанского боксера это был дебютный поединок в Лас-Вегасе.
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Арена T-Mobile в Лас-Вегасе. Фото: Vesti.kz/ Турара Казангапова©
Стала известна посещаемость вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, главным событием которого стал бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации ESPN, вечер бокса посетили 22 358 человек, что является рекордным показателем посещаемости на T-Mobile Arena для боксерских событий. При этом для Головкина это был дебютный бой в Лас-Вегасе.
Тремя неделями ранее на этой же арене состоялся боксерский поединок Флойда Мейвезера-младшего с ирландским бойцом ММА Конором МакГрегором. Он прошел без аншлага, собрав 14 623 человека. В мае T-Mobile Arena принимала поединок "Канело" с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который посетили 20 510 зрителей.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября, завершился вничью. Сразу после поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш.
Между тем стало известно, когда Головикн вернется на ринг. Промоутер казахстанца Том Леффлер раскрыл некоторые подробности о ближайших планах.
По информации ESPN, вечер бокса посетили 22 358 человек, что является рекордным показателем посещаемости на T-Mobile Arena для боксерских событий. При этом для Головкина это был дебютный бой в Лас-Вегасе.
Тремя неделями ранее на этой же арене состоялся боксерский поединок Флойда Мейвезера-младшего с ирландским бойцом ММА Конором МакГрегором. Он прошел без аншлага, собрав 14 623 человека. В мае T-Mobile Arena принимала поединок "Канело" с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который посетили 20 510 зрителей.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября, завершился вничью. Сразу после поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш.
Между тем стало известно, когда Головикн вернется на ринг. Промоутер казахстанца Том Леффлер раскрыл некоторые подробности о ближайших планах.