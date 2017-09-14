Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов, но, очевидно, не так, как Головкин - Леннокс Льюис

Ранее экс-чемпион назвал смешным решение судей о ничьей в бою GGG против "Канело".
Сегодня 08:19
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Леннокс Льюис. Фото с сайта dailystar.co.uk
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис выразил свое недовольство по поводу судейского решения в поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, что бой прошел в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114.
"Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов на этом бою, но, очевидно, не так, как Головкин. Нужно понимать, что когда бой проходит на поле соперника и организовывается его промоутером, то в судейских карточках может быть все что угодно. "Канело" выиграл? Это не был даже близкий бой, Головкин выиграл вчистую", - написал Льюис в своем твиттере.
Ранее экс-чемпион отметил, что оба боксера могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но решение судьи, по его словам, смешное.
Напомним, что бой прошел в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114.
"Я взбешен из-за того, что проиграл 100 долларов на этом бою, но, очевидно, не так, как Головкин. Нужно понимать, что когда бой проходит на поле соперника и организовывается его промоутером, то в судейских карточках может быть все что угодно. "Канело" выиграл? Это не был даже близкий бой, Головкин выиграл вчистую", - написал Льюис в своем твиттере.
Ранее экс-чемпион отметил, что оба боксера могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но решение судьи, по его словам, смешное.
I'm kinda pissed off because I had $100 on the fight... but obviously not as pissed as GGG. #canelovsggg— Lennox Lewis (@LennoxLewis) 17 сентября 2017 г.
You gotta realise that when u come n2the other guys turf, &the fight is under his promoter, ANYTHING in scorecard is possible #canelovsggg— Lennox Lewis (@LennoxLewis) 17 сентября 2017 г.