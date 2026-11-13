Заработали миллиарды: топ-10 казахстанских теннисистов по сумме призовых в 2026 году

Сезон в мировом теннисном туре подходит к своему завершению - большинство топовых игроков уже зачехлили ракетки до начала 2027 года. Корреспондент Vesti.kz составил список топ-10 казахстанских игроков по сумме призовых за 2026 год.

Далеко не всем игрокам хватило места в этой десятке, поэтому тут только те, чьи результаты на официальных турнирах принесли наибольшее количество призовых денег.

9-10. Андрей Голубев - 58 901 доллар (26,2 миллиона тенге)





9-10. Александр Недовесов - 58 901 доллар (26,2 миллиона тенге)





8. Михаил Кукушкин - 66 474 долларов (29,6 миллиона тенге)





7. Зарина Дияс - 97 113 долларов (43,2 миллиона тенге)

6. Тимофей Скатов - 280 440 долларов (124,9 миллиона тенге)





5. Анна Данилина - 810 343 долларов (360,9 миллиона тенге)

С учётом государственного бонуса в размере 3000 долларов (1,3 миллиона тенге) за бронзу Азиады-2026.





4. Александр Шевченко - 940 894 долларов (419 миллионов тенге)





3. Юлия Путинецва - 1 112 839 долларов (495,6 миллиона тенге)

С учётом государственного бонуса в размере 6000 долларов (2,6 миллиона тенге) за две бронзы Азиады-2026.





2. Александр Бублик - 2 348 068 долларов (1,04 миллиарда тенге)





1. Елена Рыбакина - 11 134 420 долларов (4,95 миллиарда тенге)



Как видите, в этот список попали даже Недовесов и Голубев. Оба уже завершили свою карьеру, но в этом году решили вернуться на некоторые крупные турниры в паре. Они вместе сыграли только шесть совместных турниров в паре, проиграв все шесть матчей. Но так как соревнования были статусные, то и призовые были соответсвующе высокими.

Также в списке Дияс, которая завершила карьеру весной, а ещё Кукушкин, попрощавшийся с профессиональным спортом осенью.

И не забудем прикрепить сюда свежее напоминание от Путинцевой 😁:

В сумме десять самых успешных теннисистов Казахстана за год заработали 16,9 миллиона долларов (7,53 миллиарда тенге). Причём сумма Рыбакиной превосходит общую сумму призовых других казахстанцев.

Отметим, что все призовые были добыты как в одиночном, так и в парном разрядах. Кроме того, сумма призовых включает в себя все налоги и другие обязательные выплаты, поэтому фактически на счёт спортсменам поступает сумма меньше, но она не разглашается.

Фото: Depositphotos/serezniy, Vesti.kz/Маржан Куандыкова, IG/yulia_putintseva©️