Замена Рыбакиной потерпела второе поражение на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№10) уступила американке Джессике Пегуле (№5) на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

Матч, длившийся 1 час 30 минут, завершился со счётом 6:2, 7:5 в пользу американки.

Костюк сделала пять эйсов и совершила девять двойных ошибок, тогда как Пегула выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки.

Для украинки это второе поражение на турнире. Ранее она проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (№8) - 2:6, 4:6.

Для американки это первая победа, поскольку в первом матче она капитулировала перед соотечественницей Кори Гауфф (№4) - 4:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Напомним, что Костюк заменила казахстанку Елену Рыбакину (№1), снявшуюся с соревнования по состоянию здоровья. Итоговый турнир WTA проходит с 8 по 15 ноября. Рыбакина является чемпионкой прошлого года.

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