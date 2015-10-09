"Бавария" нашла замену Харри Кейну за 50 миллионов евро

Мюнхенская "Бавария" рассматривает нападающего бельгийского "Брюгге" Николо Тресольди в качестве преемника Харри Кейна, передают Vesti.kz.

По информации источника, представители немецкого клуба неоднократно приезжали в Бельгию, чтобы лично понаблюдать за игрой 22-летнего форварда. Потенциальная стоимость трансфера оценивается в 40-50 миллионов евро.

"Брюгге" не отпустит форварда зимой

Бельгийский клуб не намерен продавать Тресольди в январе 2027 года. Контракт нападающего действует до 30 июня 2029 года. Сам футболист также согласен остаться в команде как минимум до конца текущего сезона.

При этом летом "Брюгге" может рассмотреть предложение на сумму более 40 миллионов евро. Ориентиром для клуба стал трансфер Христоса Цолиса в "Арсенал", за которого бельгийцы получили такую сумму.

"Бавария" продолжит следить за Тресольди

На данный момент официальных предложений и продвинутых переговоров между клубами нет. Скауты "Баварии" продолжат следить за результативностью Тресольди в первом квартале 2027 года, после чего клуб решит, стоит ли делать предложение.

Статистика Тресольди

В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей во всех клубных турнирах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. В 15 играх попадал в стартовый состав своего клуба и дважды выходил на замену.

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