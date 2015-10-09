Юлия Путинцева заявила о неуважении после рекорда на Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала свою победу над турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез, сообщают Vesti.kz.

Встреча третьего круга Australian Open - 6:3, 6(3):7, 6:3.

Казахстанка заявила, что зрители на её матче против Зейнеп Сонмез вели себя неуважительно:

"Тот парень начал специально кашлять прямо в момент моего удара. Я подумала: "Хорошо, теперь я точно не проиграю… Я была готова биться там до последнего", - сказала она.

Путинцева обвинила болельщиков в провокациях во время матча, подчеркнув, что отдельные действия с трибун едва не повлияли на исход игры.

"Всегда есть те, кто поддерживает одну сторону, и те, кто болеет за другую — в этом и есть красота спорта. Но сегодня, на мой взгляд, было слишком много моментов неуважения: зрители кричали между первой и второй подачами. Причём не громко, а именно так, чтобы я допустила ошибку. В одном из геймов при счёте 4:3 был важный розыгрыш — я отлично раскрыла корт, готовилась пробить с форхенда, и в этот момент мужчина начал специально кашлять под мой удар. Я подумала: “Ну всё, теперь я не проиграю”. Правда. Я была готова выложиться полностью и бороться до конца. Что тут скажешь? У одних есть теннисная культура, у других — нет", - добавила она.

Yulia Putintseva says the crowd in her match against Zeynep Sonmez was disrespectful, ‘The guy started coughing just for my shot. I was like, ok now I’m not gonna lose... I was ready to fight until I die there’



“There’s always someone in favor and someone to cheer for. That’s… pic.twitter.com/T8FEYHr4Fm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026

В четвертом круге соревнований, куда Путинцева впервые пробилась за время выступлений на Открытом чемпионате Австралии казахстанка сыграет с 18-летней американкой Ивой Йович, которая сенсационно обыграла итальянку Жасмин Паолини.

