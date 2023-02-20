Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг соревнований WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте турнира Путинцева встречалась с Петрой Мартич из Хорватии. Матч завершился победой казахстанки по итогам трех сетов - 6:4, 0:6, 6:2.

Игра продолжалась один час и 47 минут.

Во втором круге Путинцева сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Другая представительница Казахстана Елена Рыбакина на турнире в Дубае стартует матчем против Бьянки Андрееску из Канады. Их встреча пройдет сегодня, 20 февраля. Приблизительное начало игры - 22:15 по времени Астаны.