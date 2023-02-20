Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 22:07
©КТФ

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг соревнований WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте турнира Путинцева встречалась с Петрой Мартич из Хорватии. Матч завершился победой казахстанки по итогам трех сетов - 6:4, 0:6, 6:2.

Игра продолжалась один час и 47 минут.

Во втором круге Путинцева сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Другая представительница Казахстана Елена Рыбакина на турнире в Дубае стартует матчем против Бьянки Андрееску из Канады. Их встреча пройдет сегодня, 20 февраля. Приблизительное начало игры - 22:15 по времени Астаны.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Путинцева Юлия WTA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:56
WTA
Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ
Вчера , 22:07
WTA
Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ
Вчера , 16:59
WTA
Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию
Вчера , 11:23
WTA
Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на престижном турнире в ОАЭ
19 февраля, 22:30
WTA
Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае
18 февраля, 16:44
WTA
Елена Рыбакина узнала соперницу по турниру в Дубае
16 февраля, 15:59
WTA
Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане
16 февраля, 14:53
WTA
"Я не Рыбакина". Лучшая теннисистка мира выступила с заявлением
15 февраля, 09:18
WTA
Первая ракетка Казахстана в паре потерпела обидное поражение
14 февраля, 21:40
WTA
Обидчица Рыбакиной по финалу Australian Open назвала свою мечту
© 2008 - 2023 ТОО «EML»