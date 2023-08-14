"Я должна быть умной в принятии любого решения". Рыбакина - о выступлении на US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не уверена в своем участии на турнире WTA 1000 серии "Мастерс" в Цинциннати, стартовавшем 13 августа (там она должна выступить со второго круга). Об этом она заявила после поражения от россиянки Людмилы Самсоновой в полуфинале турнира в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

При этом ей предстоит выступить на US Open.

"Сложно сказать. Сейчас я должна посмотреть, как буду себя чувствовать и оценить те небольшие травмы, которые у меня сейчас есть, так что посмотрим. Да, я должна быть умной в принятии любого решения, потому что скоро US Open", - приводит ее слова Tennisforum.com.

Напомним, что в 2023 году матчи основных сеток Открытого чемпионата США (US Open) пройдут с 28 августа по 10 сентября.

Ранее Рыбакина раскритиковала WTA за "непрофессионализм" после поражения в Монреале.

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