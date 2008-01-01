WTA признала матч с участием казахстанки Рыбакиной лучшим в 2020 году

Финальный матч турнира в Дубае (ОАЭ) между румынкой Симоной Халеп и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной признан лучшим в 2020 году по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Встреча состоялась 22 февраля и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Халеп, для которой этот титул стал 20-м в карьере.

Также в число номинантов вошли матч американок Винус и Серены Уильямс на турнире в Лексингтоне (США), встреча Арины Соболенко (Беларусь) и американки Кори Гауфф в Остраве (Чехия) и поединок японки Наоми Осаки и эстонки Анетт Контавейт на турнире в Нью-Йорке.