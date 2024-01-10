Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

WTA прислушалась к Рыбакиной: разработала новые правила

WTA прислушалась к Рыбакиной: разработала новые правила
©instagram.com/lenarybakina

Женская теннисная ассоциация (WTA) и ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) совместно разработали новые правила, направленные на сокращение количества поздних матчей, сообщают Vesti.kz.

Изменения вступят в силу с января 2024 года. В перечень вошли следующие поправки:

- не более пяти матчей на одном корте в один день (начало первой игры – в 11:00. Три игры днем и две – вечером);

- запрещено проводить матчи после 23:00, только если это не обговорено с руководством туров (в виде исключения);

- матч переносится на другой корт, если он не начался до 22:30.

- Начало вечерней сессии не позже 19:30 (рекомендации ATP и WTA - 18:30).

Эти правила вводятся на год в качестве эксперимента, после чего ATP и WTA проанализируют результаты и примут дальнейшие решения.

Напомним, в прошлом сезоне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина раскритиковала WTA за расписание матчей после того, как ей пришлось играть до трех часов ночи на турнире в Монреале (Канада).

Ее поддержали и другие теннисисты, которые также просили нормализовать график матчей. Похоже, в ATP и WTA прислушались к спортсменам.

Лучшая теннисистка мира поддержала Елену Рыбакину и раскритиковала WTA

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:22
WTA
©instagram.com/lenarybakina WTA прислушалась к Рыбакиной: разработала новые правила
Сегодня , 09:12
WTA
©WTA Рыбакину поставили выше первой ракетки мира на Australian Open-2024
Вчера , 10:39
WTA
©ФТК Вторая ракетка Казахстана сделала суперкамбэк с 0:6 и вырвала победу
Вчера , 10:22
WTA
©instagram.com/lenarybakina/ За вторым титулом? Рыбакина вернулась на корт после триумфа
8 января, 22:00
WTA
©Brisbane International Елене Рыбакиной "изменили" фамилию после триумфа в Брисбене
8 января, 16:44
WTA
©Brisbane International Елена Рыбакина сотворила историю
8 января, 16:16
WTA
©Brisbane International "Мне все равно". Рыбакина высказалась об организаторах Australian Open
8 января, 15:34
WTA
©instagram.com/lenarybakina Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам
8 января, 13:55
WTA
©ktf.kz Рыбакиной предсказали финал Australian Open и победу над первой ракеткой мира
8 января, 13:22
WTA
©Instagram/lenarybakina Определилась соперница Рыбакиной на старте нового австралийского турнира
8 января, 12:36
WTA
©ktf.kz Елене Рыбакиной отдали необычный "титул"
8 января, 11:44
WTA
©WTA Рыбакина получила лестный отзыв от WTA
8 января, 09:45
WTA
©instagram.com/lenarybakina Елене Рыбакиной сообщили плохую новость
8 января, 07:00
WTA
©twitter.com/BrisbaneTennis Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после триумфа в Брисбене
7 января, 22:30
WTA
©Brisbane International Рыбакину в жесткой форме назвали россиянкой
7 января, 18:30
WTA
©Brisbane International Золотой хет-трик? Рыбакина набрала обороты и нацеливается на доминирование в Австралии
7 января, 17:30
WTA
©Brisbane International Официально: Рыбакина возглавила рейтинг WTA
7 января, 16:30
WTA
©Brisbane International Токаев отреагировал на успех Рыбакиной в Австралии
7 января, 16:00
WTA
©ASB Classic Казахстан вновь на вершине! Еще одна теннисистка выиграла турнир WTA
7 января, 14:11
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Блицкриг Рыбакиной в Брисбене получил высокую оценку
7 января, 13:48
WTA
©instagram.com/lenarybakina Безжалостная: Рыбакина установила уникальное достижение
7 января, 13:32
WTA
©Кадр из видео Соболенко обратилась к Рыбакиной после разгрома в финале турнира в Брисбене
7 января, 13:11
WTA
©WTA "Надеюсь, продолжим". Первые слова Рыбакиной после победы на турнире в Брисбене
7 января, 12:51
WTA
©ktf.kz Сколько заработала Рыбакина за первый титул в году
7 января, 12:36
WTA
©Кадр из видео WTA прокомментировала триумф Рыбакиной
7 января, 12:21
WTA
©WTA Рыбакина повесила "баранку" Соболенко и выиграла первый титул в году
7 января, 07:53
WTA
©twitter.com/WTA Соболенко - Рыбакина: назван победитель финала на турнире в Брисбене
6 января, 17:24
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Соболенко оценила соперничество с Рыбакиной перед финалом турнира в Брисбене
6 января, 16:12
WTA
©instagram.com/sabalenka_aryna/ Определилась соперница Рыбакиной по первому финалу года
6 января, 14:52
WTA
©ktf.kz Вторая ракетка Казахстана поддержала победный почин Рыбакиной

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus