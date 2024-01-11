WTA отреагировала на неприятное событие с участием Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала сенсационное поражение казахстанки Елены Рыбакиной (№3) от россиянки Екатерины Александровой (№21) на турнире серии WTA 500 Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.
Казахстанка не смогла пробиться в полуфинал турнира, уступив в четвертьфинале со счетом 3:6, 3:6.
"Неприятное событие в Аделаиде!
Екатерина Александрова нанесла Рыбакиной первое поражение в сезоне и вышла в полуфинал", - говорится в сообщении WTA в соцсетях.
Напомним, далее Рыбакину ждет первый турнир "Большого шлема" в новом сезоне - Australian Open-2024, он пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Подробности - здесь.
Александрова в полуфинале турнира в Аделаиде, 12 января, сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (№12).
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