Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA

Автор:

Комментарии

Время для исторической победы. Что нужно знать о втором матче Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Время для исторической победы. Что нужно знать о втором матче Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
©WTA Finals

В ночь на среду, 1 ноября, в мексиканском Канкуне свой второй матч в рамках Итогового турнира WTА проведет казахстанка Елена Рыбакина. Ее соперницей будет представительница Греции Мария Саккари. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии.

Третье очное противостояние между 24-летней Рыбакиной (№4) и 28-летней Саккари (№9) пройдет третьим запуском, ориентировочно в 05:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал Setanta Sports 2.

В феврале 2020-го Рыбакина и Саккари впервые встретились лицом к лицу. В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге (Россия) казахстанка выиграла со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Но в марте 2022-го Мария взяла убедительный реванш в четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллс (США) - 7:5, 6:4.

Теперь теннисистки сыграют в рамках Итогового чемпионата WTA. Причем обе начали групповой этап с поражений. Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле (№5) - 5:7, 2:6, а Саккари была разгромлена лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (№1) - 0:6, 1:6.

Обеим нужно побеждать, если они еще рассчитывают побороться за трофей. Причем здесь каждый матч играет важную роль, ведь на Итоговых турнирах имеется дополнительное поощрение за выигрыши даже в групповой стадии. Так, за каждую победу теннисистки получают по 198 тысяч долларов (91,19 миллиона тенге), а также 250 рейтинговых очков.

Интересно, что Рыбакина и Саккари появятся на корте сразу по окончании встречи между их обидчицами - Соболенко и Пегулой. Поэтому, выходя на площадку, они уже будут держать в уме, у кого два очка после двух матчей, а у кого по-прежнему один балл. Ведь все это имеет немаловажное значение, так как из группы в полуфинал выходят лишь две лучшие.

Елена провела слабый матч против Пегулы. Она жаловалась на условия, а болельщики в Сети раскритиковали уже саму казахстанку. Но сейчас нужно собраться мыслями и выйти на корт ради победы. Тем более Саккари, вероятно, еще не отошла психологически от разгрома в матче с Соболенко. Этим необходимо воспользоваться.

Да и вообще Мария может элементарно быть неготовой к турниру, ведь изначально она была в списке запасных. Но за несколько дней до старта соревнований чешка Каролина Мухова (№8) снялась с турнира из-за травмы, и ее место в итоге заняла представительница Греции.

Отметим, что после этого матча Рыбакиной, вне зависимости от результата, предстоит встретиться с Соболенко. Последняя встреча групповой стадии пройдет в ночь со среды на четверг.

Фото: WTA©

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Мексика Греция

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus