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Новости спорта Теннис WTA
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В России объяснили факторы успеха Рыбакиной на "Уимблдоне"

В России объяснили факторы успеха Рыбакиной на "Уимблдоне"
©Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в очередной раз высказался о роли Казахстана в успехе победительницы "Уимблдона" Елены Рыбакиной, сообщает "Р-Спорт".

Ранее Тарпищев заявил что Рыбакина сменила спортивное гражданство исключительно по финансовым причинам. Также он отметил, что спортсменка является "продуктом" российского тенниса, на что ему нашелся ответ в Казахстане. Позже тарпищев прокомментировал реакцию из Казахстана.

"Каждый спортсмен, каждый родитель ищет лучшие условия, за это осуждать никого нельзя. Если бы у нас были финансовые возможности, возможно, она и не ушла бы. Выбор в пользу Казахстана - это поиск лучших условий, не рвачество. В свое время мы давали Казахстану игроков, которых не могли содержать - это третий состав. И нормальные у нас абсолютно отношения, дружеские. Я очень рад за Казахстан, за то, как они развивают теннис. Надо благодарить Назарбаева за это, он играл очень прилично в теннис. Неслучайно у Казахстана пошли результаты - они профессионально взялись за дело", - сказал Тарпищев.
 
"Это победа нашего тенниса в том числе! Если бы мы в свое время не отдали Казахстану свой третий состав, то о самих теннисистах вообще бы никто не слышал, потому что финансировать их не могли. То есть мы продлили им спортивную жизнь. А Казахстан на их плечах сделал теннис. Были бы у нас финансовые возможности, мы бы своими результатами вообще весь мир покорили", - добавил он.

Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. С 2018 года она представляет Казахстан.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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