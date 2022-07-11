В России прокомментировали выбор Рыбакиной выступать за Казахстан

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил причины решения Елены Рыбакиной сменить спортивное гражданство, сообщает "Матч ТВ".

По мнению функционера победительница "Уимблдона" из Казахстана сделала это исключительно по финансовым причинам. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.

- В связи с победой Елены в финале общественность задалась вопросом: как же ФТР смогла упустить такую спортсменку?

- Никого мы не упускали. Бессмысленно говорить на эти темы, потому что люди бывают абсолютно некомпетентными. Не хочу с ними вступать в спор. По ее истории все понятно - она рассказана миллион раз. Дело в том, что все родители спортсменов хотят для своих детей лучшие условия. В определенный период времени одна из бывших союзных республик эту возможность предлагает. Люди соглашаются и уезжают - вот и все. Это вопрос исключительно финансовый. Люди хотят совершенства. Логично же?

Между прочим, наших ребят за Казахстан играет порядка 20 человек. Например, Бублик также уходил по финансовым соображениям. В этом нет ни плохого, ни хорошего, потому что спортсмен выбирает там, где лучше. Если бы у нас были деньги такие, как есть в футболе или хоккее, таких бы вещей не было. Но мы же не можем платить беспредельно, правильно?

- Скольких юных спортсменов может содержать федерация?

- Мы всех финансируем, потому что школы-то у нас бесплатные. Наступает момент, когда люди считают, что там лучше, поэтому уезжают. Причем Рыбакина начинала (заниматься теннисом) еще ребенком в академии моего имени. Играла на турнирах юниорского уровня за Россию, но потом возникают условия, которые мы выполнить не можем.

Напомним, в субботу Рыбакина в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

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