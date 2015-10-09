Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 20:29
 

Турецкий обозреватель раскритиковал казахстанку после победы на AO-2026

  Комментарии

Турецкий обозреватель раскритиковал казахстанку после победы на AO-2026 Юлия Путинцева. Фото: ©ФТК

Турецкий обозреватель тенниса Мурат Ташколу обратил внимание на поведение первой ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (№94) после матча на Australian Open-2026 и раскритиковал её в соцсетях, передают Vesti.kz.

В матче третьего круга казахстанка встретилась с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез (№112) и выиграла со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. После победы Путинцева ответила танцем на оглушительный гул трибун.

"Давайте добавим Путинцеву в список ненавистных людей...", — написал Ташколу в соцсетях.

Путинцева, в свою очередь, заявила о неуважении после рекорда на Australian Open.

Казахстанка впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне и на этой стадии сыграет с американкой Ивой Йович (№27). Матч запланирован на 25 января.

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/16 финала, женщины
24 января 13:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Валентова
Проголосовало 29 человек

