Турецкий обозреватель раскритиковал казахстанку после победы на AO-2026

Турецкий обозреватель тенниса Мурат Ташколу обратил внимание на поведение первой ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (№94) после матча на Australian Open-2026 и раскритиковал её в соцсетях, передают Vesti.kz.
В матче третьего круга казахстанка встретилась с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез (№112) и выиграла со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. После победы Путинцева ответила танцем на оглушительный гул трибун.
"Давайте добавим Путинцеву в список ненавистных людей...", — написал Ташколу в соцсетях.
Nefret edilenler listesine ekleyelim Putintseva'yı da... #AusOpen pic.twitter.com/q24HWaa5Rh— Murat Taşkolu (@murattaskolu) January 23, 2026
Путинцева, в свою очередь, заявила о неуважении после рекорда на Australian Open.
Казахстанка впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне и на этой стадии сыграет с американкой Ивой Йович (№27). Матч запланирован на 25 января.
