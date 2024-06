Третья ракетка мира повторила за Рыбакиной и снялась с матча в Берлине

Третья ракетка мира Арина Соболенко (№4) из Беларуси досрочно завершила четвертьфинальный матч категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

За выход в полуфинал она встречалась с российской теннисисткой Анной Калинской (№24). В первом сете при счете 5:1 в пользу Калинской Соболенко отказалась от борьбы. Перед этим, она обратилась к врачу по всей видимости из-за проблем с правым плечом.

Medical time out called for Aryna Sabalenka against Anna Kalinskaya. Kalinskaya up 4-1 in set 1 and serving next. pic.twitter.com/Imy2Ai530L