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Травма не позволила Рыбакиной доиграть второй турнир подряд

Травма не позволила Рыбакиной доиграть второй турнир подряд
©UFC

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выступала на крупном турнире WTA 1000 - Mutua Madrid Open не только в одиночном разряде, но и в паре. Вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой они снялись с матча второго круга пары. Оказалось, что это было связано с состоянием казахстанки, сообщают Vesti.kz.

За выход в 1/4 финала турнира в Мадриде (Испания) Рыбакина и Павлюченкова должны были сыграть с румынкой Еленой Рузе и украинкой Мартой Костюк. Однако матч не состоялся, так как казахстанско-российский дуэт принял решение сняться с турнира.

В интервью Sport24 Павлюченкова поведала о причинах этого решения. Как оказалось, все дело в состоянии Рыбакиной:

Мадрид — это мой первый крупный турнир после Австралии. Проиграла Даше Касаткиной (в одиночке), но в паре с Леной Рыбакиной обыграли хороших соперниц, но, к сожалению, Лене пришлось сняться из-за небольшой травмы.

Напомним, что это уже второй турнир кряду, в рамках которого 23-летняя Рыбакина снимается с матчей из-за травмы. На прошлой неделе казахстанка не доиграла встречу на турнире в немецком Штутгарте. 

Отметим, что в одиночном разряде в Мадриде Елена проиграла россиянке Анне Калинской в трех сетах. 

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Россия Испания

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