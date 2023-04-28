Сенсацией завершился матч Елены Рыбакиной на турнире в Мадриде

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, неудачно провела первый матч в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина неожиданно уступила во втором круге 62-й ракетке мира Анне Калинской из России - 5:7, 6:4, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа и 15 минут. В ее ходе Елена сделала 10 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. У Калинской следующие показатели - 9/7.

Следующий матч Калинская проведет с победителем пары Петра Мартич (Хорватия) - Лаура Зигемунд (Германия).

При этом Рыбакина успешно стартовала в парном разряде в Мадриде, обыграв в тандеме с россиянкой Анастасией Павлюченковой японский дуэт Сюко Аояма/Ена Шибахара.

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