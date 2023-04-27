Рыбакина одержала разгромную победу на турнире в Мадриде

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 апреля, она провела матч первого круга в тандеме с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Девушкам противостоял японский дуэт Сюко Аояма/Ена Шибахара.

За два сета Рыбакина и ее партнерша позволили взять соперницам лишь один гейм и выиграли со счетом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась всего 59 минут. Их соперницы по второму кругу пока не определены.

Напомним, что Рыбакина также сыграет на этом турнире и в женском одиночном разряде.

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