Елена Рыбакина получила травму на турнире в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прекратила выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге соревнований казахстанка встречалась с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. В первом сете Рыбакина уступила со счетом 1:6. А во втором при счете 1:3 первая ракетка Казахстана (седьмое место в рейтинге WTA) отказалась от борьбы.

Сообщается, что Рыбакина прекратила выступление из-за травмы бедра.

Haddad Maia d. Rybakina 6-1 3-1, with Elena retiring due to hip injury



Full credit, Bia played a spotless match today



But hopefully Elena can recover sooner rather than later



She’s achieved incredible things this year & has worked so hard



She deserves to keep going



🇰🇿💙🇰🇿 pic.twitter.com/X7qJsSi3Am