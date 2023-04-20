Рыбакина заявила о планах на "Ролан Гаррос" и "Уимблдон"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, выступающая на турнире WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), который проходит на глине, заявила, что она уже лучше играет на грунтовом покрытии. Она готовится к летним турнирам "Большого шлема".

"Постепенно я намного лучше адаптируюсь к грунтовому корту и понимаю, как я должна играть на этом покрытии. Я должна выложиться на все в этих матчах, чтобы добраться до "Ролан Гаррос" в отличной форме, поэтому мне нужно одерживать победы, которые принесут мне уверенность. Я полагаю, что у меня не будет ни дня отдыха до окончания "Уимблдона", - цитирует Рыбакину Puntodebreak.com.

Напомним, в Штутгарте Рыбакина успешно преодолела барьер первого круга и готовится к матчу за выход в четвертьфинал. Она является чемпионкой "Уимблдона-2022".

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