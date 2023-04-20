Реванш и обновление рекорда: что нужно знать о сегодняшнем матче Рыбакиной в Штутгарте

Сегодня, 20 апреля, седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина поспорит за выход в четвертьфинал турнира категории WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия). Корреспондент Vesti.kz рассказывает обо всем, что нужно знать перед просмотром этого противостояния.

Соперницей 23-летней Елены, посеянной на турнире под шестым номером, будет 26-летняя бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 14-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Ранее их пути пересекались лишь раз, и случилось это два месяца назад на соревнованиях в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда в четвертьфинальной встрече именно Беатрис одержала волевую победу - 3:6, 6:3, 6:2.

Теперь Рыбакина постарается взять реванш у соперницы. Хаддад-Майя - непростой соперник с хорошей подачей, тем более она является левшой, что только усложняет задачу казахстанской спортсменке. Любопытно, что это тот самый редкий случай, когда противница Елены выше ее самой ростом - 185 против 184 сантиметров.

В первом круге в Штутгарте лучшая теннисистка Казахстана в двух сетах переиграла "хозяйку корта" Юле Нимайер - 7:5, 6:3. У Беатрис матч выдался еще более простым ввиду того, что итальянка Мартина Тревизан снялась с игры по ходу встречи. На момент досрочной остановки Хаддад-Майя была в выигрышном положении - 7:5, 1:1.

Это второе по счету выступление обеих теннисисток в Штутгарте. В прошлом году Рыбакина остановилась как раз на стадии второго круга, проиграв испанке Пауле Бадосе - 2:6, 6:4, 6:7(4). А вот Хаддад-Майя не приезжала в Штутгарт аж с 2017-го. Тогда на тот момент еще 20-летняя бразильянка проиграла в первом круге квалификации немке Анне Цае - 4:6, 3:6. В основной же сетке Беатрис дебютировала лишь в этом году.

Вне зависимости от исхода игры победительница обновит свой личный рекорд на турнире в Штутгарте. Ни Елена, ни Беатрис еще не доходили до четвертьфинальной стадии этих соревнований.

В целом обе теннисистки предпочитают играть на более быстром покрытии. На грунте Рыбакина сыграла лишь два из 14 своих финалов в одиночном разряде на уровне WTA - в июле 2019-го выиграла WTA 250 в Бухаресте (Румыния), а в сентябре 2020-го проиграла в решающем матче WTA 250 в Страсбурге (Франция). Что касается Хаддад-Майи, то она четырежды доходила до финалов одиночных турниров WTA, однако это случалось либо на хардовом, либо на травяном покрытии.

Матч пройдет последним, пятым запуском на центральном корте и начнется ориентировочно в 23:45 по времени Астаны. Теннисистки появятся на корте по окончании встречи между немкой Татьяной Марией и француженкой Каролин Гарсией. О прямой трансляции игры мы рассказали здесь.

Отметим, что победительница встречи в рамках 1/4 финала сыграет с четвертой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Именно ее Рыбакина обыграла в финале памятного "Уимблдона" прошлым летом. Действующей же победительницей турнира является первая ракетка мира из Польши Ига Швентек, которая тоже поборется за выход в четвертьфинал.

Напомним, что Хаддад-Майя в январе прошлого года добралась до финала парного Australian Open с казахстанкой Анной Данилиной.

Фото: Porsche Tennis Grand Prix©️

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