Прямая трансляция матча Рыбакиной с 14-й ракеткой мира на турнире в Штутгарте

В ночь на 21 апреля Елена Рыбакина проведет матч в рамках второго круга турнира WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия). Ей будет противостоять 14-я ракетка мира бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, передают Vesti.kz.
Начало игры - в 00:00 по времени Астаны. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны здесь.
Напомним, что Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, стартовала на турнире с победы над немкой Юле Нимайер. Видео можно посмотреть по этой ссылке.
Общий призовой фонд турнира составляет 780 тысяч долларов. Его победительница не только заработает 120 тысяч долларов призовых, но и получит автомобиль от Porsche.
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