Видео победы Рыбакиной на старте турнира в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала на турнире WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге Рыбакина сыграла с немкой Юле Нимайер. Казахстанская теннисистка одержала победу со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался один час и 30 минут.
В следующем круге Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, сыграет с лучшей теннисисткой Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая располагается на 14-м месте.
Представляем вашему вниманию видео победы казахстанки.
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