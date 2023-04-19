Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала на турнире WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге соревнований Рыбакина встречалась с немкой Юле Немайер. Встреча завершилась в пользу казахстанки - 7:5, 6:3. Матч продолжался один час и 30 минут.
Во втором круге Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA сыграет с лучшей теннисисткой Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая располагается на 14-м месте.
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